Xavi, Quique, Marcelino, Arrasate… los 7 banquillos calientes de LaLiga

El fin de la temporada es apenas el pistoletazo de salida para el mercado estival de fichajes. Un proceso que cada temporada se acelera con más intensidad y que, en el caso de LaLiga, a falta de grandes incorporaciones de futbolistas (la de Mbappé hace tiempo que se da por descontada), apunta a que tendrá en los banquillos su mayor morbo. Hasta siete equipos de la élite tienen dudas sobre quienes serán sus entrenadores o directamente la certeza de que habrá cambio en el puesto. A saber: FC Barcelona, Villarreal, Osasuna, Sevilla, Las Palmas, Rayo y Mallorca.

1.- FC Barcelona – Xavi en el aire

Es el caso más llamativo de un banquillo caliente en Primera División. Xavi Hernández, actual inquilino del banquillo del FC Barcelona, anunció que se iba a mitad de temporada. Después, tras caer en Champions, acordó con el presidente que daba marcha atrás, que rectificaba para seguir. Ahora, después de haber admitido que la situación económica del equipo culé no invita al optimismo, su puesto vuelve a estar en entredicho.

Todo apunta a que será cesado, lo que deja (de nuevo) la puerta abierta a la búsqueda de un reemplazo. Antes del penúltimo giro en esta historia, Rafa Márquez, entrenador del Barça B, y Hansi Flick, ex del Bayern y de la Selección Alemana, parecían los favoritos. El perfil, salvo sorpresas, será el de un perfil similar, esto es, no una estrella de los banquillos. De hecho, según las apuestas de Betfair, nombres como Jurgen Klopp o Mourinho no entran ni entre los muy favoritos. Al alemán le dan 16% de probabilidades implícitas y en el caso de The Special One ni se contempla.

2.- Villarreal – Marcelino en arenas movedizas

El Villarreal ha peleado hasta el final de temporada por puestos europeos. Una hazaña visto que cuando Marcelino cogió el equipo, la mirada la tenían puesta fija en las posiciones de descenso. El técnico tiene contrato hasta 2026 y continuará la próxima temporada, eso sí, sabedor de que últimamente La Cerámica se ha convertido en espacio de inestabilidad. Tanto es así que él ha sido el cuarto entrenador tras Quique Setién, Pacheta y Tena.

3.- Osasuna – El reemplazo a Arrasate

Jagoba Arrasate no seguirá en Osasuna. El anuncio del técnico llegó a mitad de temporada y fue un shock para un club que lo había asimilado como parte de paisaje. El técnico guipuzcoano, el segundo con más partidos dirigidos a los rojillos sólo por detrás de Pedro Mari Zabalza, quería buscar nuevos aires tras haber conseguido su retorno a Primera, la disputa de una nueva final de Copa (2023) y la clasificación para la Conference League. Suplir semejante perfil no será fácil. Por ahora han sonado muchos nombres: Rubi, Íñigo Pérez (ahora en el Rayo) o incluso Raúl González (ahora en el Real Madrid Castilla) han sonado como posibles reemplazos de cara a una reestructuración que será intensa.

4.- Sevilla – Un entrenador para un polvorín

El Sevilla ha cerrado la actual temporada con la salvación en Primera como principal premio que festejar. No es poco. Lo ha conseguido un Quique Sánchez Flores que no continuará tras haber sido el tercer técnico de la temporada: primero Mendilibar, luego Diego Alonso y más tarde el mismo Quique. El club de Nervión acumula dos temporadas de miedo al descenso y se ha convertido en un polvorín de idas y venidas (también en los despachos). Ahora encontrar un técnico que puede reconducir este panorama se antoja fundamental.

5.- Las Palmas – García Pimienta y su adiós

Precisamente en Las Palmas podría estar la solución al problema del Sevilla. Xavi García Pimienta, que ascendió al equipo y lo ha mantenido en Primera, parece ser que no seguirá en Las Palmas. El técnico suena para irse a Sevilla mientras Las Palmas también busca un recambio a su actual entrenador. Suenan Carrión (Oviedo) y Eder Sarabia (destituido esta temporada en el Andorra).

6.- Rayo Vallecano – La oportunidad para Íñigo Pérez Íñigo Pérez, el que fuera segundo de Iraola, llegó al Rayo a mitad de esta temporada para obrar el objetivo de la salvación a las puertas del centenario de La Franja. Lo ha logrado. Ahora está por ver que sea él quien continúe, aunque ya ha expresado su deseo de continuar, pese a que su contrato termina el 30 de junio.

7.- Mallorca – Adiós Aguirre, hola Arrasate

Es uno de los casos más llamativos de baile de nombres. Javier Aguirre, el entrenador que rescató al equipo hace dos temporadas y media cuando fondeaba rumbo a Segunda y que ha logrado que los bermellones se clasifiquen para una final de Copa por primera vez desde 2003, no continuará al frente del equipo. A cambio, le reemplazará Jagoba Arrasate. El todavía técnico de Osasuna dio su palabra a los baleares pese a que el Sevilla también le rondó para ser reemplazo de Quique.