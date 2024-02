Topuria vs Volkanovski: ¿Quién es favorito en las casas de apuestas?

En los días previos al combate del año en la UFC, Ilia Topuria actualizó su biografía en Instagram y se sumó la victoria de este domingo por anticipado a su récord personal. "Imbatido. 15-0". Una declaración de intenciones en toda regla del luchador hispano-georgiano. Aun así, las casas de apuestas no lo tienen tan claro.

La pelea, que se disputa sobre las 6:00 de la madrugada de sábado a domingo, tendrá lugar en el Honda Center de Anaheim (California). Topuria llega con un gran impulso de triunfos, ganando sus seis peleas en UFC hasta el momento. "Te voy a noquear en el primero asalto. Estás viejo, es tiempo de retirarte. Es hora de que sigas con tu vida y le hagas espacio a la nueva era de Topuria", le retaba a su rival.

En el caso del luchador australiano, Alexander Volkanovski llega con dos derrotas en sus últimas tres peleas, ambas contra Makhachev, en su búsqueda por convertirse en campeón de dos divisiones distintas de UFC. Aun así, está invicto en la categoría donde lucha contra Topuria, las 145 libras, en la que defiende título por sexta vez.

No puedo estar más agradecido por todos los mensajes de apoyo y ánimo que he recibido. Hace 15 años llegué a este gran país junto a mi familia con la visión y determinación de cambiar nuestra suerte y el sábado os devolveré todo este cariño que me habéis dado con un título… pic.twitter.com/MbNPvSzelv