Topuria: "Voy a limpiar el suelo contigo. Te voy a dar una paliza"

El próximo sábado 17 de febrero se celebra la velada de la UFC 298 y cada día que pasa Topuria y Volkanovski calientan más el combate.

Ambos luchadores se vieron las caras en la rueda de prensa previa al combate, con show incluido, y los dos luchadores siguen avivando el combate del próximo sábado. Topuria avisó a su rival de lo que le pasará el sábado. De manera muy contundente, el español le dijo que lo pasará realmente mal: "Voy a limpiar el suelo contigo. Te voy a dar una paliza y la pelea terminará en el primer round".

El ambiente en la previa del combate, el público presente fue hostil hacia Topuria. Él, por otra parte, no se sintió incómodo ni sorprendido y comentó que no es la primera vez que le sucede: "Siempre tengo al público en contra".Justo después, aseguró al público que en pocas horas, se los ganaría: "Os aseguro que tras este combate no será así."

Topuria siguió calentando el ambiente y garantizó que el combate del sábado marcaría un antes y un después dentro de este deporte: "Después de este sábado voy a cambiar el juego de las MMA completamente".

Ilia, aprovechando el disfraz de Volkanovski de señor mayor, le comentó que estaba prediciendo su futuro: "Viniste vestido de viejo, ya sabes lo que va a pasar, te estás preparando para el retiro". También, afirmó que él representa el futuro de este deporte: "Represento la evolución de este deporte. Represento la nueva generación de artes marciales mixtas."

Volkanovski también le dejó un recado a Ilia. Le comentó que simplemente "era un aspirante a Conor Mcgregor" y que el sábado le demostrará "por qué ha dominado la división."