La predicción de Lobato sobre el futuro de Alonso en Aston Martin

Antonio Lobato se pasó el pasado miércoles por 'Radio MARCA' para comentar la actualidad de la Fórmula 1 y, de paso, dar su predicción sobre el futuro de Fernando Alonso en Aston Martin.

Con el Mundial ya en la saca de Max Verstappen y el título de constructores casi en las manos de Red Bull, el comentarista español asegura que si no lo certifican en el próximo Gran Premio, el de Estados Unidos, lo harán en el siguiente. "A Red Bull le toca conseguir el título de constructores. Hay miles de posibilidades en este primer Gran Premio y es lo que decíamos con Verstappen, que si no es aquí, que va a ser aquí, será en el siguiente".

A por Vettel y Schumacher

Sobre el neerlandés, considera que la presión no le afecta nada y le ve capaz de romper algún récord antes de que finalice la temporada. "Verstappen a partir de ahora puede divertirse porque no tiene ya ninguna presión, si es que la ha tenido últimamente, que yo creo que no y a empatar y si puede superar el récord de victorias en una misma temporada que tiene Vettel y Schumacher, que tienen 13 y él 12. Si gana las que quedan, superaría en porcentaje a Schumacher".

El futuro de Alonso

Tras una temporada dominada totalmente por Red Bull, Lobato opina que, de cara al año que viene, sacarán más partido a su coche, pero no cierra la puerta a una mejora de Alpine, McLaren o Aston Martin. "Tenemos que ver los de detrás cómo van a mejorar. Hay que ver dónde van a estar Alpine, McLaren o Aston Martin con la llegada de Alonso".

Fernando Alonso sustituirá a Vettel y cambiará Alpine por Aston Martin de cara a 2023, dónde compartirá escudería con Lance Stroll, hijo de Lawrence Stroll, copropietario y presidente ejecutivo del equipo.