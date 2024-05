Leno hace historia

Bernd Leno es el primer portero del Fulham en registrar más de diez arcos invictos en una temporada por Premier League desde Mark Schwarzer en la temporada 2010-2011 con 11 arcos invictos.

El ex portero del Arsenal, que se incorporó al club en el verano de 2022, firmó el pasado mes de diciembre una extensión de su contrato que lo mantendrá en Craven Cottage hasta 2027. El club también tiene la opción de ampliarlo un año más.

Leno dijo al respecto: "Me enteré de la oferta del club durante el último parón internacional y no me llevó mucho tiempo porque creo que todas las partes estaban muy cómodas con ella. Dije de inmediato que quiero quedarme aquí aún más tiempo, así que estoy muy contento por eso y por los planes a largo plazo del club. Siento que todavía me quedan muchos años buenos por delante y espero poder devolver algo al club, a los aficionados, al equipo, a todos en el club, y podamos tener aún más éxito". apuestas deportivas de fútbol

Leno ayudó al Fulham a terminar entre los 10 primeros en su primera campaña en el oeste de Londres con su Premier League, liderando cinco porterías a cero y colocándolos también en el décimo lugar en la tabla esta temporada.