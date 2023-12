El dardo del Arsenal al Real Madrid por Odegaard

El director deportivo 'gunner', Edu, analizó los motivos por los que Martin Odegaard no triunfó de blanco Edu logró el galardón al mejor director deportivo de 2023 en la gala 'Golden Boy'

Edu ha construido de nuevo un Arsenal ganador en base a apuestas de futuro. Uno de ellos, Martin Odegaard, un futbolista que el Real Madrid reclutó el verano de 2015, con apenas 17 años, procedente del Stromsgodset noruego.

Pero en el conjunto blanco nunca tuvo la oportunidad de triunfar. Después de tres temporadas en el filial, Odegaard inició un carrsuel de cesiones en el Heereenven y el Vitesse de Paises Bajos y en la Real Sociedad, donde dio el salto de calidad que se esperaba.

Tampoco fue suficiente para abrirse un hueco en la plantilla del Real Madrid y el Arsenal lo aprovechó. Edu cerró su cesión y posteriormente se hizo con sus derechos federativos. El centrocampista noruego es ahora el faro que guía al actual líder de la Premier League y a sus 24 años es incluso uno de los capitanes del conjunto que dirige Mikel Arteta.

"Hemos tenido la paciencia que otros no"

El director deportivo del Arsenal aprovechó su presencia en la entrega de premios de la gala 'Golden Boy' para lanzar un dardo al Real Madrid por Odegaard. En una entrevista concedida a José Félix Díaz en 'Marca', Edu dejó entrever que si Odegaard no había triunfado en el Real Madrid era porque no le habían dado cancha.

"Nuestra estrategia es y era fichar jugadores jóvenes, y él encajaba. Vino cedido y después decidimos comprarlo. A Martin le seguíamos desde hace muchos años y quizá nosotros hemos tenido la paciencia que otros no. Ahora es uno de nuestros capitanes", señaló Edu.