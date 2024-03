Tercer almeriense en debutar con la UD Almería en Primera división

Han tenido que pasar diez años. El último fue Dani Romera en noviembre de 2013 El mediocentro venía jugando en el filial almeriense en Tercera Federación

Marcos Peña se convirtió la pasada jornada en el tercer jugador almeriense en debutar con la UD Almería en Primera división, lo que habían hecho con anterioridad José Ortiz Bernal en agosto de 2007 y Dani Romera en noviembre de 2013. Han tenido que pasar diez años para que otro joven jugador almeriense debutara con el equipo de su tierra en la máxima categoría del fútbol español.

Lo hizo Pepe Mel, que debutaba en el banquillo almeriense en Las Palmas y al que no le tembló el pulso en dar la titularidad al mediocentro, que venía jugando en Tercera Federación.

Marcos Peña Ocaña nunca olvidará el domingo 18 de marzo de 2024, día en el que hizo su debut a las órdenes de Pepe Mel y dejó buenas sensaciones como mediocentro posicional. A sus 19 años recién cumplidas formó en el once titular, cuajó un gran partido y contribuyó a que el equipo rojiblanco se llevara la primera victoria de la temporada.

El entrenador indálico lo destacaba al término del encuentro: “Yo no miro el carnet de identidad, miro que hace las cosas que yo le pido, que lo hace bien, no le tiembla el pulso… tiene un buen futuro si sigue así, ha debutado en Primera División y encima con victoria”. El jugador nacido en Almería, al acabar el partido aún no era consciente: “Estoy sin palabras, la verdad, es por lo que llevas peleando desde que empiezas en este deporte, estoy súper agradecido a toda la gente que me ayudo. Me he sentido bastante cómodo y con muy buenas sensaciones. Debut y primera victoria de la temporada… felicidad doble, triple…” ¿Y la camiseta? Marcos lo tiene claro: “La enmarcaré en mi cuarto”.