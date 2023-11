Simeone vuelve a 'disparar' contra Joao Félix

El argentino repasó la trayectoria del portugués en el Atlético de Madrid "No pudo dar todo lo que habría querido, aunque no creo que fuera un tema de juego", aseguró

Joao Félix está de lleno una en nueva etapa como profesional en el FC Barcelona. El portugués, que necesitaba un evidente cambio para tratar de alcanzar su máximo nivel, sabía que no podía continuar en Madrid y encontró en Barcelona el mejor lugar para tratar de lograrlo.

En una entrevista concedida a 'El Larguero' de la SER, su antiguo entrenador, Diego Pablo Simeone, habló sobre su paso por el Atlético de Madrid. "Cuando no entiendes la idiosincrasia donde estás, es muy difícil de convivir", arrancó al ser preguntado por una posible falta de actitud del atacante.

"Es injusto, no pudo dar todo lo que habría querido, no creo que fuera un tema de juego. No pudo. Dio lo que pudo dar. Hoy lo vemos bien, con una intención más reactiva a la pérdida de la pelota, más activo en ataque, siempre fue talentoso, le cuesta correr metros para atrás. Todo lo que le pase buen a Joao estaremos contentos en el Atlético porque será mejor para el club", expresó el técnico colchonero.

Por el momento, Joao Félix terminará el curso de azulgrana. Su cesión termina el próximo 30 de junio de 2024. En una entrevista concedida a SPORT, Deco comentó que si se tuviese que decidir algo hoy, el Barça trataría de abordar su fichaje.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, aún habrá que esperar unos cuantos meses para que el Barça decida sobre el jugador y, en un posible escenario, estudiar la mejor fórmula para conseguir sus servicios de manera permanente.