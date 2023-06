La Premier o el Milan, el claro destino de Chukwueze

En Betfair, el Arsenal es el mejor club posicionado para fichar a la estrella del Villarreal pero los últimos rumores ven más factible la vía del Milan Chukwueze anotó trece goles y once asistencias en todas las competiciones, números dobles que están al alcance de pocos jugadores

Samu Chukwueze es uno de los jugadores de moda del fútbol español. Su temporada con el Villarreal ha llamado la atención de grandes clubes del viejo continente con la Premier League y la Serie A como posibles destinos más factibles. En la campaña recién terminada hubo un momento clave y fue su actuación en el Bernabéu. El delantero del Villarreal marcó dos goles y, sobre todo, dejó para el recuerdo una actuación que no pasó desapercibida.

"La gente siempre va a hablar. Yo sólo pienso en el Villarreal. No leo lo que ponen en las redes sociales. Eso no importa. Lo que importa es el momento. ¿Y si es mentira? ¿Y si no es real? No lo sé. Por ahora, creo que no es verdad. Lo único que es real es el Villarreal", ha afirmado Chukwueze cuando le han situado en muchos clubes importantes del panorama europeo.

Incluso hubo rumores, ya desaparecidos, que lo vinculaban al Real Madrid ya que se llegó a decir que fue muy del agrado de Florentino Pérez su rendimiento en el campo. Sin embargo, ahora todo conduce a ver su evolución lejos de la liga española. Samu finaliza contrato en 2024 y esto hace que su precio en el mercado sea negociable. Su cláusula de recisión es de 80 millones de euros pero se entiende que podría salir por una cifra sensiblemente inferior. Se habla de una variable entre los 20 y los 30 millones de euros.

El Arsenal, el mejor posicionado

Según los pronósticos de Betfair, el Arsenal es el club mejor posicionado para hacerse con los servicios de Chukwueze y se paga a 4€ por euro apostado a que así sucede. Los londinenses superan en predicción, por este orden, al Newcastle (5.0) y al Liverpool (6.0). El Milan está lejos y se paga a 17€ por euro apostado a que consigue seducir al crack nigeriano. Sin embargo, en las últimas horas la tendencia habla en favor del equipo de San Siro.

La marcha de Brahim al Real Madrid ha dejado la vía abierta para que el Milan apueste por un jugador del nivel de Chukwueze de cara al a próxima temporada. Es cierto que competir con clubes de la Premier League resulta complicado pero en Italia llegaría como una absoluta estrella indiscutible mientras que Inglaterra tendría más competencia.

“Es un jugador espectacular”

"Si pago una entrada, es por ver esto. El regate que ha hecho en el primer gol es espectacular y la jugada del tercer gol es maravillosa. Trabaja mucho la jugada en los entrenamientos y hoy se la ha metido a Courtois por el único sitio por donde podía. Me alegro muchísimo por él, ha tenido la recompensa en un escenario extraordinario. Es un jugador espectacular", dijo Quique Setién tras la exhibición de su jugador en el Bernabéu.

Chukwueze ha marcado 13 goles y ha dado 11 asistencias en todas las competiciones esta temporada. En 2019, un informe de la UEFA decía: “La carrera directa, la astucia y la disposición de disparar con su zurda, su pierna favorita, han llamado la atención y le ha servido para ser comparado con el extremo del Bayern Arjen Robben. Del mismo modo, sin miedo a asumir responsabilidades, Chukwueze confía en su velocidad y rapidez para hacer que algo suceda”, rezaba la web oficial del máximo organismo futbolístico europeo.

Chukwueze llegó de las filas de la Academia del Diamond de Nigeria antes de que el Villarreal le fichase en 2017, en medio del interés de Arsenal, Mónaco y Oporto. Ha progresado con rapidez, admitiendo que ni siquiera él esperaba que su salto al primer equipo se produjera con tanta prontitud. Antes de unirse al 'Submarino Amarillo', contribuyó con tres goles cuando Nigeria levantó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2015.