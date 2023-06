Chukwueze no se cree el interés del Real Madrid en ficharle

"No creo que eso sea cierto" señala el nigeriano sobre el posible interés blanco en una entrevista en 'Panenka' "¿Quién no ha soñado con marcar un gol en el Bernabéu? ¡Pues yo marqué dos!", señala orgulloso

Uno de los nombres que más suena en el 'mercato' de fichajes del Real Madrid para este verano es el del extremo nigeriano del Villarreal Samu Chukwueze, y más tras las anunciadas bajas de Marco Asensio, Benzema y Hazard.

Sin embargo, el futbolista 'groguet' prefiere mantenerse al margen de esos rumores. Es más, en una entrevista en la revista 'Panenka' señala que "la gente habla mucho. ¿Y si es mentira? ¿Y si no es real? No lo sé. Por ahora, creo que no es verdad".

Preguntado por ese posible interés del Real Madrid, Samu insiste: "Yo sólo pienso en el Villarreal. No leo lo que ponen en las redes sociales. Eso no importa. Lo que importa es el momento. Por ahora, creo que no es verdad y lo único que es real es el Villarreal, el Villarreal es mi familia".

Eso sí, su exhibición esta temporada en el feudo del Real Madrid fue de las que hacen época: "Fue un sueño hecho realidad. ¿Quién no ha soñado alguna vez con marcar un gol en el Bernabéu? ¡Pues yo marqué dos! Fue histórico para mí y para el Villarreal".

Samu Chukwueze desgrana en 'Panenka' su complicada infancia y sus orígenes en el fútbol hasta llegar al cuadro castellonense.

"Mi madre quería que yo fuera a la escuela y que me formase. Pero yo le dije que quería centrarme en el fútbol y sólo en el fútbol. Le prendió fuego a mis botas y a mis equipaciones", recuerda. "Mi infancia no fue fácil. Vengo de una familia muy pobre. Es duro volver a casa del colegio y no tener nada para comer. Tenía que irme a casa de otros amigos para llevarme algo a la boca o incluso para beber agua".

Chukwueze afirma que "no te queda otra que seguir. ¿Qué vas a hacer?" a veces, cuando hay un pequeño mal momento, pienso en aquello y sigo para adelante. Con todo lo que ha mejorado mi vida... ¡Como para quejarme!".

Sobre su llegada al Villarreal, recuerda: "En un primer momento no quería ir. No sabía nada del club, ni siquiera dónde estaba, pero ahora creo que el Villarreal ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Nunca sabré cómo habría sido todo si al final hubiera sido elegido por el Arsenal".

"El Villarreal es de los mejores clubes del mundo. Es mi familia. Este club está dentro de mí. Es mi casa. Irme del Villarreal sería muy difícil para mí. Pero nunca sabes qué puede pasar en el futuro", señala.

En cuanto a sus ídolos en el mundo del fútbol, dice: "Cuando vi por primera vez a Kanu me temblaron las piernas. De algún modo sigo siendo aquel niño. Crecí viendo y siendo del Bolton Wanderers inglés por Okocha. Ahora muchos niños son aficionados del Villarreal, en parte por mí, y eso es increíble".

"Cuando tienes talento, tienes que atreverte jugando. A veces es necesario pasar, pero si hay un uno contra uno hay que ir a por el rival. Hay que dejarlo en el suelo. El fútbol también es esto. Hace falta más valentía y más riesgos", concluye.