La perdición del Atlético

El conjunto rojiblanco solo ha marcado el 27,5% de sus grandes ocasiones El Atlético de Madrid está sin gol y la figura de Álvaro Morata no es suficiente

Sin gol no hay fútbol y al Atlético de Madrid le está costando horrores hacerlos. No crearlos, porque el conjunto rojiblanco sí está produciendo ocasiones y ocasiones como para golear en sus partidos. Sin embargo, no anda precisamente acertado en esa faceta.

Ante el Almería, el cuadro dirigido por el Cholo Simeone evidenció una falta de gol alarmante, tirando por tierra un sinfín de ocasiones como para llevarse el partido sin demasiados apuros. Pero todas sus ocasiones se fueron al limbo.

Los números no engañan. El Atlético de Madrid solo ha marcado el 27,5% de sus grandes ocasiones de gol en LaLiga 22/23 (11/40), el segundo porcentaje más bajo de conversión de cualquier equipo solo superado por el Real Valladolid, con un 5 de 24 (21%).

Griezmann y Morata no son suficientes

Por delanteros no será. El Atlético de Madrid inició la temporada con Griezmann, Morata, Matheus Cunha, Joao Félix y Ángel Correa en la punta del ataque. Cinco jugadores para dos posiciones de ataque. Sin embargo, la realidad es que ahora tan solo están Griezmann, Morata y Correa.

Y no están precisamente en su mejor momento. Morata inició realmente bien la temporada pero se ha ido desinflando y ni Correa ni Griezmann son dos jugadores cuya mayor virtud sea la de ver puerta con suma facilidad.