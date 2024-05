¡Hace de Lamine Yamal un veterano!

Los registros sobre debuts precoces en el mundo del fútbol profesional están a la orden del día. Si en el FC Barcelona han llamado la atención los casos de Ansu Fati, Gavi o Lamine, o Luka Romero en Mallorca, en Argentina se acaban de batir todos los récords.

Mateo Apolonio debutó con el Deportivo Riestra con apenas 14 años y 29 días para convertirse en el jugador más joven en debutar en el fútbol profesional de Argentina.

El jovencísimo lateral izquierdo superaba así a Sergio 'El Kun' Agüero, quien debutó en Independente con 15 años y 35 días en el año 2003, y a Diego Armando Maradona, 15 años y 355 días en 1976 cuando jugó con Argentinos Júniors.

El joven zaguero saltó al terreno de juego en los últimos minutos del partido de Copa que el Deportivo Riestra perdió 1-0 contra Newell's.

Es un dato muy llamatino, tanto que el técnico rival Mauricio Larriera señalaba que "me pareció que era muy chiquito. Por un lado, como padre, digo "qué peligro tiene esto", pero no quiero cuestionar nada, pero sobre todo en Copa Argentina, que suelen ser encuentros más agresivos y pueden ser más peligrosos... No sé".

Apolonio es una gran promesa del modesto club de Riestra y de momento el récord de su debut, 14 añitos apenas recién cumplidos, parece complicado de batir. Y es que, a su lado, Lamine Yamal parece ya un veterano curtido en mil batallas.