La crisis del Liverpool pone a prueba la confianza en Klopp y la fe en el efecto 2005

En 2005 los reds acabaron a 37 puntos del líder en la Premier, pero acabaron ganando la Champions en una temporada que recuerda a la actual. El próximo rival del Real Madrid en Europa sigue en caída libre, lo que genera debate sobre su entrenador después de ocho temporadas como intocable.

La espectacular victoria del pasado verano sobre el Manchester City (3-1) en la Community Shield desató la euforia. El Liverpool comenzó el curso fuerte. Vigoroso. El octavo proyecto de Jurgen Klopp iniciaba con el pálpito de poder repetir la (casi) gesta de la 2021-2022. El 'Pool' venía de rozar un póker inédito la pasada temporada: conquistó Copa y Copa de la Liga, se quedó a un punto de arrebatar la Premier al City de Guardiola y cayó contra el Real Madrid (0-1) en la final de Champions. Otra excelente temporada del club de Anfield. Hoy, no tanto tiempo después de aquella goleada a los ‘sky bluyes’ el próximo rival de los blancos en la Champions League apunta en la dirección contraria. En caída libre y con la prensa y aficionados debatiendo por primera vez si el entrenador alemán debería seguir al frente de la maquinaria red.

"No pienso que vaya a ser destituido, pero quién sabe. Tenemos diferentes tipos de propietarios. Los nuestros son más tranquilos y esperan que yo saque adelante esta situación. El día que cambien de opinión me lo dirán", apuntó Klopp aludiendo al despido de Thomas Tuchel en el Chelsea esa temporada. Curioso que en los pronósticos de Betfair el mismo Tuchel sea uno de los candidatos mejor posicionados para ser el próximo entrenador red, con una cuota de 5.0. El primer candidato es Pepjin Lijnders, asistente neerlandés de Klopp (cuota 3.5).

¿Fuera de los cuatro primeros?

La realidad es que el Liverpool puede quedarse por primera vez fuera de la Liga de Campeones desde la temporada 2015-2016. Ese año se produjo la llegada de Klopp en octubre de 2015 y logró salvar al club de no jugar en Europa con la clasificación agónica para la Europa League.

Desde entonces, el Liverpool se ha clasificado curso tras curso para la Liga de Campeones y ha vuelto a ganar el máximo título continental. Ahora, novenos a diez puntos de los puestos de Champions, todo indica a que vuelven los tiempos pre-Klopp. La situación es muy delicada. Lo dicen también las apuestas. Según los pronósticos de Betfair, que el Liverpool se clasifique entre los cuatro primeros se paga a 3.2€ por euro apostado y está lejos de la probabilidad de los cuatro primeros: Arsenal (1.01), Manchester City (1.02), Manchester United (1.14) y Newcastle (1.67).

Agarrados al ‘efecto 2005’

Al menos la historia ofrece un atisbo de esperanza. El ‘efecto 2005’ se podría titular la cábala que recorre Anfield para creer que aún hay tiempo de enderezar el curso. En la temporada 2004-2005, el Liverpool acabó quinto en la Premier League, a 37 puntos del líder pero ganó la Copa de Europa con Rafa Benítez en el banquillo. La temporada actual tiene registros similares y quién sabe si el viejo continente es la salvación de los de Klopp como así lo fue en ese año. Los reds ya están fuera de la FA Cup y Copa de la Liga, pero espera el Real Madrid en La Liga de Campeones. Según los pronósticos de Betfair, que el Liverpool se clasifique se paga a 1.9€ por euro apostado y cotiza igual a que lo haga el conjunto blanco, un empate en los pronósticos poco habitual.

Ventas, lesiones, frenazos…

Muchos factores explican este declive en los reds. La marcha de Sadio Mané al Bayern puso el punto final a una de las delanteras más icónicas que ha tenido el Liverpool a lo largo de su historia: la 'MSF' (Mané-Salah-Firmino). Un tridente que, a decir verdad, ya se había roto hace tiempo con las reiteradas suplencias de Firmino. El brasileño, que ha visto muy mermado su rendimiento en las últimas temporadas, había perdido el sitio en favor de Diogo Jota y el recién llegado Luis Díaz.

En una reciente entrevista otorgada por Jurgen Klopp al diario Bild de Alemania, el entrenador explicó el mal momento en la Premier League del vigente campeón de la FA Cup. Allí culpó a las constantes lesiones de fichas claves como el Luis Díaz, Trent Alexander Arnold, Diogo Jota, Roberto Firmino o James Milner de la principal dificultad en la temporada.

“Tienes que hacer malabares: los jugadores que están lesionados tienen que jugar temprano. Otros que no están lesionados tienen que jugar con demasiada frecuencia. Todo salió bien. Y luego jugamos en una liga bastante buena. No importa cuál es tu problema. Tienes que estar allí de inmediato (...) Luego nos estabilizamos, pero ahora volvemos a tener problemas de lesiones: Diogo Jota sigue sin volver, Luis Díaz se vuelve a lesionar. Eso es brutal. No buscamos excusas, hay que abrirse paso peleando. La cabeza está 100% ahí”, señaló Klopp a principios de enero.

De todas maneras, el club es optimista y cree que la recuperación de Luis Díaz va por buen camino. Tras su operación de rodilla, el colombiano comenzó de inmediato su proceso de recuperación y ya se encuentra en el gimnasio haciendo trabajos muy específicos para volver a fortalecer el área donde fue intervenido. En términos de tiempo, todo sigue según lo planeado: el '23' del Liverpool podría estar de regreso para el mes de marzo, justo a tiempo para intentar ayudar a su equipo ante el Real Madrid.