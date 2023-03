Carlos Alcaraz tiene muchas ganas de hacerlo

El murciano no ha escondido las ganas de recuperar su mejor versión en Indian Wells El vigente campeón de US Open avisa: "Quiero volver a ser número uno"

El actual número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, estará en Indian Wells, su primer Masters 1000 de la temporada 2023. Tras superar una doble lesión que le ha tenido lejos de los focos en los últimos dos meses, el joven talento está de vuelta.

El murciano, que terminó el año pasado a lo grande conquistando el US Open y convertirse en el número 1, ya ha avisado de que quiere recuperar su mejor versión cuanto antes: "Quiero volver a ser número uno".

En esta línea, el de El Palmar explicó que ha encontrado un punto óptimo en lo físico: "Me siento realmente bien en este momento. He jugado algunos puntos y me siento muy bien. Me tomé algunos días libres y eso ha sido realmente bueno para mí. En este momento estoy listo".

¿Hasta dónde puede llegar?

Alcaraz se presentó en la élite de la ATP con una victoria consistente en el US Open, pero desde entonces ha encadenado lesiones y malas sensaciones que no le han permitido exhibirse y defender su primer puesto en el ranking.

"Jugar un Masters 1.000 siempre es difícil y deseo tener un buen resultado aquí. Me encanta este torneo. Para mí, ganar el torneo y volver a ser el número 1 es una muy buena meta y tengo muchas ganas de hacerlo", sentenció el español.