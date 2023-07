Carlos Alcaraz desvela lo que dijo Nadal antes de la final de Wimbledon

El murciano recibió un especial mensaje de Nadal antes de disputar la gran final en Wimbledon El número 1 del mundo "sueña" con poder disputar los dobles de los Juegos Olímpicos de París junto a su ídolo

El nombre de Carlos Alcaraz sigue siendo el gran protagonista del momento tras la gran gesta que consiguió en la final de Wimbledon ante el serbio Novak Djokovic.

El tenista de El Palmar atendió este pasado lunes a los medios, donde dejó muchos titulares. Entre ellos, desveló que Rafa Nadal no solo le mandó mensajes de felicitación, sino que también le escribió antes de la final.

"Me escribió para darme suerte, para desearme lo mejor en la final. No me lo esperaba, fue una grata sorpresa su mensaje", contó en una entrevista en 'Cope'.

Un gran sueño junto a Nadal

Paralelamente, Alcaraz contó en mira con ilusión los Juegos Olímpicos de París ya que puede ser la oportunidad de poder compartir lado de la pista junto a Nadal.

"Sería un sueño, no solo ganar una medalla, sino la experiencia de jugar un dobles con tu ídolo. Sería un recuerdo que guardaría con especial cariño", añadió con una sonrisa de oreja a oreja.