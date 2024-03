El amo de la Premier

Rodri ha realizado al menos 131 pases al último tercio más exitosos (729) que cualquier otro jugador en la Premier League esta temporada. Pieza clave en el Manchester City y de la selección española, su valor de mercado no para de subir. A principios de marzo y después de la victoria en el derbi de Mánchester, el internacional español batió al excentral luso Ricardo Carvalho (Chelsea) como el jugador con más partidos seguidos sin conocer la derrota, con 59 choques invicto.

A lo largo del curso, ha vuelto a consolidarse como un imprescindible para el plantel de Guardiola. Solo en la Premier, ha disputado 24 partidos, llegando a marcar seis goles y repartir seis asistencias, lo que ha hecho que participe en un 19% de las dianas del Manchester City. Expulsado en una ocasión y con siete tarjetas amarillas, apenas se ha perdido tres duelos en lo que llevamos de temporada.

El mediocentro madrileño cerró el 2023 conquistando el Mundial de Clubes ante el Fluminense. Además, en 2023 ha ganado la UEFA Nations League con España y la Champions League, la Supercopa de Europa, la Premier League y la FA Cup con el Manchester City.

Su evolución en el equipo la analiza de la siguiente manera: "Evidentemente hay una evolución desde que llegué en 2019 a este increíble equipo que ya ganaba mucho y en el que yo simplemente quería conseguir tener un lugar y desempeñar un papel. Pero es verdad que estoy muy orgulloso del jugador que me he convertido en este equipo, y no sólo en el campo. Me gusta lo que represento ante los ojos de mis compañeros, que me escuchen en el vestuario, en los entrenamientos. Lo disfruto porque fue un viaje desde mi llegada hasta hoy, por cada año imponiéndome más, ganándome la confianza del grupo. Siento este respeto, esta confianza. Cuando me ven, mis compañeros dicen: “Está bien, vamos a seguir a este tipo”.