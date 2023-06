¡Atento! El 'mensaje' que siempre bloquea WhatsApp sin que lo sepas

Existen algunos mensajes que bloquean la app sin que puedas hacer nada En otros casos, se ralentiza WhatsApp de forma importante

Si eres un habitual de WhatsApp, puede que no te hayas dado cuenta de que existe un 'mensaje' que puede bloquear tanto la app como tu teléfono móvil. Durante algunos días se ha dicho que 'wa.me/settings' perjudica seriamente el rendimiento de la aplicación y del smartphone en el que se escribe/recibe el mensaje, pero lo cierto es que el mensaje preocupante es otro.

Hace unos cuantos años, muchos temíamos que nos llegara a nuestro teléfono móvil un 'círculo negro' que bloqueaba por completo el uso de la app. Mucho ha llovido desde entonces, porque ahora el mensaje que perjudica el rendimiento es otro: 'wa.me/channel'.

Si escribes y envías el mensaje, a ti no te ocurrirá nada. Tampoco al receptor, ahora bien, si pulsa sobre el link (tanto tú como él), entonces tu móvil empezará a funcionar de forma lenta. Sobre todo, si el smartphone es de gama baja y va justo de potencia. De ahí que se recomiende encarecidamente no enviar este menaje.

Es muy fácil imaginar por qué 'wa.me/channel' no funciona de forma correcta en la app de WhatsApp: es una aplicación que va recibiendo actualizaciones de forma habitual, por lo que en estos momentos, aún no está preparada para este. Android termina cerrando el proceso para evitar que tu móvil 'pete' a consecuencia de un bucle que no tiene fin.