El zasca de Óscar Puente a la prensa: "yo no he reabierto ningún debate"

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, ha vuelto a ser el protagonista indiscutible de las redes sociales durante la jornada del miércoles 17 de abril de 2024.

El político no ha dudado en citar y responder a un tuit publicado por Europa Press que le relacionaba con la "reapertura del debate de los peajes" en las carreteras nacionales. Un debate a la orden del día y que Óscar Puente ha aclarado en forma de mensaje:

"Yo no he reabierto ningún debate. He dicho, primero, que no nos planteamos el pago por uso. De hecho, hemos liberado 1.000 kilómetros de autopista de peajes. Segundo, que las carreteras no son gratis. O se pagan con impuestos o con peajes. Y tercer, que para el pago por uso, sería deseable un pacto de país", ha escrito el ministro en su perfil oficial de X.

En el artículo original, Europa Press titulaba: "Óscar Puente reabre el debate de los peajes: 'Las carreteras no son gratis, o bien se pagan con peajes o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión'". Una frase que no parece haber sentado especialmente bien al protagonista y que no ha dudado en replicar con el carácter del que ya somos conocedores.

Pocos minutos después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible desminitiera a la citada agencia, Europa Press añadía: "el ministro Puente rechaza que haya abierto el debate sobre los peajes y reitera que el Gobierno no se plantea la opción del pago por uso".