Joana Sanz carga fríamente contra la víctima de Alves y las redes la sentencian: "Me encantaría que me empotraran"

El primer gran juicio de la ley del 'solo sí es sí' ya tiene sentencia. La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022.

Desde que salieron a la luz los hechos el foco mediático se centró en el exjugador -ahora ya condenado- y en su pareja la modelo Joana Sanz. La tinerfeña no ha dejado de ser noticia por sus polémicas declaraciones durante el caso Alves.

En un inicio Sanz defendía la postura de separarse del jugador porque habría cometido una "infidelidad", después esa percepción varió a un cóctel de efusividad y amor, pasando por la tristeza, el enfado y ahora, ha llegado a la fase de rabia.

Aunque los comentarios de la modelo sobre la agresión sexual que cometió su marido venían en una línea ofensiva y desafortunada, su última publicación ha traspasado los límites. A través de Threads, sin pelos en la lengua, Joana Sanz publicó:

“Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías”, un mensaje que ha hecho saltar las alarmas a la percepción de muchos, especialmente tras haberse celebrado el juicio al que todavía es su marido hace un mes y habiéndose emitido la sentencia que le condena a cuatro años y seis meses de prisión.

Joana Sanz ataca a la víctima a través de Threads / Threads

La práctica sexual que ella describe es muy similar a las declaraciones sobre la agresión sexual que describió la víctima de Alves en la sede judicial, la frialdad del comentario ha generado oleadas de respuestas: "Pues tienes suerte vete a ahcerle una visita a la cárcel a tu marido que tiene experiencia en eso", decía una de las usuarias, "palabras similares hay en una sentencia por agresión sexual. Repito sentencia judicial, te guste o no", decía otra internauta, "qué lamentable eres" añadían.

Cientos de comentarios contra la modelo han inundado su perfil de Threads y más allá de pedir perdón, ha vuelto a publicar: "A más de uno le hace falta que le cojan bien. Qué amargados están algunos", escribía la tinerfeña.

Joana Sanz responde a la oleada de críticas en Threads / Threads

Emma García también se pronuncia sobre las palabras de Joana

No solo han sido las redes las que no han podido aguantarse los coemntarios, sus palabras han llegado hasta televisión. Desde el programa 'Fiesta', Emma García ha cargado contra la publicación de la canaria: "esto está en la sentencia y recogido en la declaración de la víctima", ha dicho.