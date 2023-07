Alcaraz: "Va a ser el mejor momento de mi vida"

El tenista murciano se enfrentará a Djokovic en la final de Wimbledon Tiene la oportunidad de sumar su primer título de su carrera en este torneo

Carlos Alcaraz, finalista en Wimbledon, aseguró este viernes que la final del domingo contra el serbio Novak Djokovic va a ser "el mejor momento" de su vida. El escenario es el que es, y tiene la oportunidad de ganarse un hueco en la historia.

"Es más especial jugar una final contra una leyenda de nuestro deporte", dijo el murciano en rueda de prensa. "Si gano, sería increíble para mí, no solo por ser un título de Wimbledon... Pero por hacerlo ante Novak, sería superespecial. Para ser el mejor tienes que ganar a los mejores. Novak es uno de ellos, sería genial", dijo.

"Probablemente va a ser el mejor momento de mi vida. Jugar una final aquí es algo que he soñado cuando empecé a jugar al tenis. Es incluso mejor si es contra Novak, va a ser muy emocional para mí, para él es un día más, pero para mí es el mejor momento de mi vida", añadió Alcaraz, que calificó la semifinal de Roland Garros como un aprendizaje.

"Espero no salir con tantos nervios como en Roland Garros. Intento dejar todos los nervios fuera, disfrutar el momento. En Roland Garros no lo hice, no disfruté nada. Prepararé el partido de forma diferente, espero no tener calambres, seré mejor el domingo. La final del domingo es una revancha conmigo mismo, de lo que pasó en las semis de París de aprender de ello, va a ser una lucha personal, de no querer que me pase lo mismo, de mejorar, de hacer las cosas diferentes", agregó.

"Físicamente haré lo mismo; en la parte mental haré algo diferente, para estar tranquilo, para demostrar que no estoy nervioso. Intentaré olvidar que voy a jugar una final contra Novak", comentó Alcaraz.

Sobre la estrategia para el partido, Alcaraz afirmó que aún tiene que profundizar en ello junto a su equipo. "Novak no tiene debilidades. Va a ser muy difícil encontrar la manera de ser peligroso. Crecí viéndole jugar, le admiro muchísimo. Él ha ganado a todos los grandes, Roger, Rafa... No hace nada mal en la pista, es una bestia físicamente y mental. Le veo muy pocos huecos, pocos puntos débiles y menos en una final. Para mí es la segunda, para él la 35".

"Es un muy buen reto para mí. En los grandes momentos, contra las grandes leyendas, hay que mostrar su mejor versión. Creo que pertenezco en este tipo de situaciones y vamos a demostrarlo. No tengo miedo, tengo muchísimas ganas de jugar este partido. Simepre pienso que puedo ganar y voy a ir a por ello".