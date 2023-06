Descubre si puedes disfrutar de unas vacaciones internacionales mientras recibes un subsidio del SEPE

Hay ciertos reglamentos que debemos tener en cuenta a la hora de viajar

¿Puedes viajar al extranjero mientras recibes un subsidio del SEPE? Esta es una pregunta común que surge durante el verano para aquellos que están cobrando un subsidio o prestación del SEPE y desean disfrutar de unas vacaciones fuera de su país de residencia.

El SEPE establece que los desempleados no tienen derecho a disfrutar de vacaciones, ya que no están considerados trabajadores en activo. Sin embargo, se permite una salida al extranjero de hasta quince días naturales por año, siempre y cuando no se incumplan las obligaciones de búsqueda de empleo. Es importante comunicar la salida antes de viajar y presentarse en la oficina de empleo al regresar.

Si la estancia en el extranjero supera los quince días pero no excede los noventa días naturales en un año, las prestaciones se suspenden. En este caso, es necesario comunicar previamente la salida y obtener la autorización del SEPE. Si la estancia en el extranjero supera los noventa días y no está relacionada con trabajo, búsqueda de empleo, estudios para mejorar la preparación profesional o acciones de cooperación internacional, la prestación o subsidio se extinguirá.

Es fundamental informarse sobre las regulaciones específicas y cumplir con las obligaciones establecidas para garantizar la continuidad del subsidio mientras se viaja al extranjero. Planificar con antelación, comunicar las salidas y regresar a la oficina de empleo al regreso son pasos importantes para evitar problemas y asegurar que se cumpla con los requisitos establecidos por el SEPE. Si estás en esta situación, asegúrate de conocer y seguir las pautas adecuadas para disfrutar de tus vacaciones sin comprometer tu situación laboral y tu derecho a recibir el subsidio correspondiente.