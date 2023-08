El 'baby Valencia' se prepara para la competición

A falta de refuerzos, Rubén Baraja deberá tirar de los jóvenes en este inicio de liga Paulista, Jaume Doménech, Foulquier y Gayá son los únicos veteranos de la plantilla, los tres primeros superan los 30 años mientras que el capitán tiene 28

A falta de fichajes que puedan llegar en lo que resta de mercado, canteranos. De esta manera afronta el Valencia el inicio de liga. Los de Rubén Baraja abrirán la competición este viernes día 11 a las 21:30 visitando un campo exigente como es el Ramón Sánchez-Pizjuán para jugar contra el Sevilla.

El técnico valencianista va a tener que tirar de una camada de jóvenes que a penas superan los 22 años y que no tienen experiencia en la élite profesional. De hecho y si no contamos a los cuatro descartes con los que no cuenta Baraja (Racic, Comert, Samu Castillejo y Marcos André), la media de edad del equipo es de 22,85 años. Algunos jugadores como Diego López, Fran Pérez o Javi Guerra ya disputaron algún partido en primera división la pasada campaña. El propio López marcó varios goles decisivos para la salvación de los de Mestalla, uno de ellos al Real Madrid, pero el resto no sabe lo que es foguearse en la élite.

Rubén Baraja, entrenador del Valencia | SPORT.es

En la capital del Turia preocupa que el equipo no sepa afrontar situaciones psicológicas delicadas cuando las cosas no vayan bien. Y es que el número de veteranos que queda en la plantilla es muy limitado: Jaume Doménech y Gabriel Paulista tienen 32 años, mientras que Foulquier tiene 30 y el capitán José Luis Gayá no los alcanza por poco, 28. A partir de aquí encontramos a una serie de jugadores jóvenes pero ya contrastados en la máxima categoría del fútbol estatal: Hugo Duro y Tierry Correia (24), Hugo Guillamón (23) o Mamardashvili (22). El resto es juventud divino tesoro. Y es que a los Pérez, López y Guerra hay que añadir nombres como Tejón, Tárrega o Alberto Marí. Este último fue la sensación de la pretemporada con dos goles, pero se lesionó a principios de mes, pasó por el quirófano y estará entre tres y cuatro meses de baja.

Rubén Baraja y el Valencia inician este viernes una temporada que se prevé difícil en una plaza siempre tan complicada como es la de Mestalla, con una afición tan exigente y con problemas más allá de lo deportivo. Veremos si a falta de refuerzos, los jugadores son capaces de sacar esta adelante con la presión que ello conlleva.