Dustin Poirier le pega un bofetón a un hombre en mitad de la calle por decirle una frase de McGregor

Esto es lo que ha pasado

Dustin Poirier es un artista marcial mixto de los Estados Unidos que ha ganado reconocimiento en todo el deporte por su impresionante conjunto de habilidades y sus impresionantes actuaciones en el octágono. Nacido el 19 de enero de 1989 en Lafayette, Louisiana, Poirier comenzó a entrenar en artes marciales mixtas a la edad de 20 años después de haber practicado boxeo desde la infancia.

Después de un exitoso debut en la promoción regional Rage in the Cage, Poirier fue contratado por la Ultimate Fighting Championship (UFC) en 2011. Desde entonces, ha acumulado una impresionante hoja de servicio con victorias sobre algunos de los nombres más importantes en la división de peso ligero, incluyendo a Conor McGregor, Anthony Pettis, Eddie Alvarez y Max Holloway.

A lo largo de su carrera, Poirier se ha destacado por su gran corazón y su capacidad para superar la adversidad. A menudo se encuentra en emocionantes y agotadoras batallas en el octágono, y ha demostrado una gran resistencia y determinación para salir victorioso. También es conocido por su habilidad en el suelo, habiendo ganado varias peleas por sumisión.

Más allá de sus habilidades en el octágono, Poirier es también un activista y filántropo comprometido. En 2020, fundó la organización sin fines de lucro The Good Fight Foundation, que busca hacer una diferencia positiva en las comunidades necesitadas a través de donaciones y proyectos de servicio. También ha sido un defensor vocal de la conciencia mental y ha hablado abiertamente sobre su propia lucha contra la ansiedad y la depresión.

Y este fin de semana, Poirier se ha hecho viral tras las imágenes en las que se le puede ver encima de un coche en un desfile junto a su mujer y su hija. De repente, un aficionado se acerca con una pancarta en la que se puede leer "Your wife is on my DM's", palabras que le dijo McGregor dentro de la jaula. El peleador no lo dudó y le propinó un tortazo al hombre. Tras el suceso, Dustin amenazó con bajarse del coche para iniciar una pelea ,aunque Jolie Poirier, su mujer, lo impidió.

What an absolute melon, Dustin should’ve slapped him harder pic.twitter.com/hDyCthu6F7 — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) 21 de febrero de 2023