Vingegaard responde a las acusaciones de dopaje en el Tour de Francia

El ciclista danés ha salido al paso de las sospechas sobre dopaje tras su estratosférica crono de este martes Vingegaard tiene prácticamente asegurado el Tour de Francia tras el pinchazo de Pogacar en la subida del Col de la Loze

La estratosférica crono de Jonas Vingegaard en el Tour de Francia ha despertado los halagos del mundo del ciclismo hacia el ciclista danés... aunque también hay quien se atreve a levantar sospechas sobre dopaje que recuerdan a las peores etapas del deporte.

Vingegaard dejó prácticamente sentenciado el Tour de Francia tras el pinchazo de Pogacar en la subida del Col de la Loze. El ciclista danés levantará su segundo Tour consecutivo con una exhibición de principio a fin.

La estrotosférica actuación de Vingegaard ha despertado múltiples halagos en el mundo del ciclismo... aunque también hay quien se atreve a levantar sospechas por dopaje hacia el ciclista danés tras marcar unos tiempos en el Tour fuera de lo normal.

Sin embargo, el propio Vingegaard no ha tardado en defenderse de las actuaciones: «Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace diez años. No tomo nada y no tomaría nada que no daría a mi hija», aseguró el danés.

Por su parte, el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, considera legítimas las dudas sobre dopaje, aunque recuerda que los ciclistas se someten a contínuos controles sanguíneos rutinarios, incluso se hicieron pruebas antes de la decimoséptima etapa.

El ciclista danés achaca sus tiempos a las mejoras en los materiales de las bicicletas y la preparación de los corredores, descartando cualquier posibilidad de dopaje en su rendimiento.