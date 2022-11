Nadal, todo o nada contra Auger-Aliassime

El balear, que perdió contra Fritz en su estreno en las ATP Finals, necesita ganar al canadiense para no verse virtualmente eliminado Duelo especial para Toni Nadal, tío de Rafa y entrenador de Aliassime que por primera vez se sentará en el box del rival de su sobrino

Duelo a vida o muerte para Rafa Nadal. El balear, después de tropezar en su estreno en las ATP Finals contra Taylor Fritz, se ha quedado sin margen de maniobra. Una nueva derrota hoy contra Félix Auger-Aliassime le dejaría virtualmente eliminado de uno de los pocos torneos que se le ha resistido a lo largo de su dilatada y laureada carrera. El partido se disputará no antes de las 14.00h en la pista central del Pala Alpitur de Turín.

El ‘morbo’ añadido estará en la grada. Concretamente en el box del canadiense. El joven tenista es entrenado por Toni Nadal desde abril del 2021. En el pasado Roland Garros, en la primera vez que se cruzaron su pupilo y su sobrino, dio un paso al lado y no estuvo en el banquillo de su equipo. Esta vez la historia ha cambiado.

“No voy a decir quién quiero que gane, pero me sentaré en el banquillo de Aliassime. En Roland Garros era diferente porque también se enfrentaban por primera vez y en Roland Garros hay algo más. Aquí no pasa nada. Lo que seguro que no voy a hacer es celebrar ningún punto”, explicó Toni en la previa. Auger-Aliassime también está contra las cuerdas. El tenista de 22 años no pudo con Casper Ruud y deberá ganar a Rafa para seguir vivo en Turín.

Situación inédita para Rafa

Son tres las derrotas consecutivas que acumula Nadal, algo que no sucedía desde 2009. Las tres, curiosamente, ante tres estadounidenses: Fritz en las ATP Finals, Tommy Paul en París y Frances Tiafoe en el US Open. El de Manacor, al igual que su próximo rival, no ha ganado ningún set, por lo que lo ideal para ambos sería imponerse en dos para aumentar sus opciones de acceder a las semifinales en caso de empate con otro tenista.

El balance entre ambos favorece al español, con dos victorias (Madrid 2019 y Roland Garros 2022) y una derrota (Hurlingham 2022). Sin embargo, las características del torneo, con pista dura, rápida y cubierta, que provocan que la pelota bote menos, se pierda el efecto y no afecten ni el aire ni el calor, no han beneficiado históricamente a Nadal.

Con el objetivo de coronarse por primera vez como 'maestro', Nadal es plenamente consciente de su mala posición tras la derrota ante el, en teoría, tenista más flojo del grupo verde, que entró en la competición tras la lesión del número uno del ránking, un Alcaraz lesionado que también se perderá la Copa Davis.

Nadal venía entrenando bien pero no ha conseguido mantener el ritmo de competición que tuvo en la primera mitad de año, mermado por dos lesiones en el abdominal y una temprana eliminación en París Bercy. Ser maestro y el número uno dependen de lo que suceda este martes.