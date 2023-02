Muguruza no estará en Indian Wells ni Miami: "Voy a tomarme un descanso"

La hispanovenezolana sigue sin levantar cabeza y ha renunciado a dos Masters 1000 para seguir trabajando en reencontrar su mejor nivel "Voy a tomarme un descanso de la competición durante las próximas semanas. Seguiré trabajando para sentirme lista para competir nuevamente", dijo

No corren buenos tiempos para Garbiñe Muguruza. La hispanovenezolana, ganadora de diez títulos WTA, entre ellos Roland Garros (2016), Wimbledon (2017) y WTA Finals (2021), no termina de levantar cabeza. No gana un partido desde hace cinco meses y en las próximas semanas realizará un paréntesis y deja momentáneamente el circuito.

Así lo ha anunciado ella misma, que no estará en los Masters 1000 de Indian Wells ni Miami. "Voy a tomarme un descanso de la competición durante las próximas semanas. Seguiré trabajando para volver a mi nivel y sentirme lista para competir nuevamente", aseguró Garbiñe.

'Mugu' ya se dio recientemente de baja de los torneos de Doha y Dubái por motivos personales, lo que le han seguido propiciando una caída libre en el ránking y el próximo lunes aparecerá fuera del top-120. Cuando inició la temporada en 2022 era la tercera raqueta mundial.

Garbiñe seguirá entrenando para volver a mostrar su mejor versión. Debido a su mala situación en la clasificación WTA, la hispanovenezolana va a vivir de 'wildcards' que no le van a faltar.