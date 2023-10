El enfado de Alcaraz con su juego: "¡Mierda!"

El murciano se maldijo así mismo por sus errores: "¡¡Mierda!! ¿¿Quieres pasarla de una vez??" El de El Palmar, acaso con demasiada presión por recuperar el número uno, acabó desquiciándose

Carlos Alcaraz fue derrotado por Jack Sinner en el Torneo de Pekin donde el italiano castigó el errático juego del murciano. Sinner se convierte de esta forma en el verdugo de Alcaraz. Nadie ha sido capaz de ganarle en cuatro oportunidades.

Alcaraz tuvo un mal día ante Sinner. No suele tener muchos, pero ante el italiano, que hizo un gran partido, lo tuvo. Mientras que al murciano no le salió casi nada. Alcaraz no tardó en darse cuenta de que no era su día, de que no estaba fino. "Arriba, arriba", se exigía el murciano, al que Sinner penalizaba con sus errores. Aún así, el murciano peleó el primer set, pero se vino abajo en el desempate, con demasiados errores que el propio Alcaraz lamentó con enojo: "¡¡Mierda!! ¿¿Quieres pasarla de una vez??". El murciano, acaso con demasiada presión por recuperar el número uno, acabó desquiciándose.

El actual número dos mundial no supo aprovechar tres posibles 'break' seguidos, permitió la remontada de Sinner y flaqueó, a diferencia del día anterior frente a Casper Ruud, lo que le llevó a ceder también el quinto y el séptimo juegos para despedirse de Pekín.

Y después, ya en el segundo, llegó la frustración y se vino abajo, algo que reconoció: "En el segundo set me he quejado demasiado y estaba mentalmente fuera".