El duelo entre Badosa y Sabalenka, aplazado

El duelo entre Paula Badosa y Aryna Sabalenka tendrá que esperar un poco más. Y es que la jornada de este viernes en el Masters 1000 de Miami puede quedar suspendida debido a las grandes lluvias en el territorio norteamericano. Una tendencia que, según las previsiones, podría alargarse hasta el domingo.

Este enfrentamiento en segunda ronda estará marcado por la tragedia que sucedió el pasado martes, cuando la bielorrusa perdió a su 'expareja', debido a un suicidio. Además, Badosa y Sabalenka han sido siempre muy grandes amigas, publicando vídeos y fotos juntas en las redes sociales durante los últimos meses.

Después del fallecimiento de Konstantin Kolstov, también exjugador de hockey sobre hielo, los aficionados del tenis daban por hecha la baja de Aryna Sabalenka del Masters 1000 de Miami. Aun así, la número dos del mundo sorprendió a todo el mundo cuando anunció que, a pesar de la trágica noticia, participaría en el torneo.

La historia de Sabalenka, pronunciándose sobre el tema / Instagram: Aryna Sabalenka

Paula Badosa, después de ganar en primera ronda a la renacida Simona Halep, analizó el duelo contra su gran amiga en la rueda de prensa posterior. "Para mí también es un poco impactante pasar por eso porque al final ella es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy dura".

Nada de ruedas de prensa

Aun así, la tenista española no quiso explayarse en exceso acerca de este asunto. Cabe recordar que Sabalenka anunció que participaría en Miami, pero no concedería ruedas de prensa después de los partidos.

"No quiero hablar de ello, pero por supuesto ella es una de mis mejores amigas. Ayer hablé mucho con ella. Esta mañana lo mismo y sé por lo que está pasando. Conozco todo el asunto. Realmente no quiero hablar de eso porque dije que no voy a hablar. Ella es mi mejor amiga y se lo prometí. Voy a quedarme así. Lo siento".

El partido entre 'las mejores amigas' tendrá que esperar un poco más, probablemente al sábado, para llevarse a cabo y ver el nivel al que juega la número dos del mundo tras el incidente de este martes. La lluvia será la que decida el momento.