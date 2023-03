Djokovic aún confía en poder jugar en Miami

“No hemos tirado la toalla. Él quiere jugar y a mí me encantaría que le dejaran", reconoce su entrenador, Goran Ivanisevic "Nadal es el favorito en arcilla, pero si Novak está mentalmente preparado, puede ganar a cualquiera”, dijo sobre su objetivo en Roland Garros

Novak Djokovic no pierde la esperanza de poder jugar en Estados Unidos más pronto que tarde. Después de confirmarse que el gobierno de Joe Biden no le aprobó la exención que quería para poder competir en el Masters 1000 de Indian Wells y Miami, el serbio aún cree que podría jugar en el certamen de Florida.

“No hemos tirado la toalla. Él quiere jugar y a mí me encantaría que le dejaran. Sería fantástico tanto para Novak como para el tenis. Si no, no será el fin del mundo, no jugó tampoco el año pasado. Lo más importante es que lo sepamos cuanto antes para planificar”, aseguró Goran Ivanisevic, su entrenador, en ‘Tennis Majors’.

El preparador de ‘Nole’ indicó no obstante que “en términos de preparación para la gira de tierra europea, no creo que Miami sea lo mejor”. A su juicio, la negativa a entrar en Estados Unidos le ‘eliminó’ en las semifinales de Dubai. “Contra Medvedev no se sintió mentalmente presente como debería haberlo hecho. Creo que le afectó todo lo que estaba pasando en relación con la exención. Regaló muchos puntos en ese partido. Cuando juegas contra Medvedev tienes que estar calmado y Novak estaba impaciente”.

Ivanisevic también comentó la famosa lesión de Djokovic en Australia, de la que mucha gente dudaba y que sembró polémica. “Habrá un documental sobre su camino, lesiones y todo eso, quizá lo publique ahí. Al fin y al cabo, es un asunto suyo, de nadie más”.

Objetivo Roland Garros

Salvo sorpresa, Novak Djokovic reaparecerá ya en la gira de arcilla, donde su gran meta es volver a conquistar Roland Garros. “Lo más importante esta temporada es llegar sanos. Nuestro objetivo principal es Roland Garros. Nadal es el favorito en arcilla, pero si Novak está mentalmente preparado, puede ganar a cualquiera”, dijo sobre su pupilo, al que aún le queda cuerda. “Su cuerpo está en perfecta forma porque lo cuida meticulosamente. Ganó siete partidos en Melbourne con una pierna. Su tenis sigue mejorando. El tiempo que pueda seguir así depende de sus motivaciones, ganas y objetivos. Seguro que unos cuantos años más”.