Badosa: "Me da mucha pena lo de Garbiñe"

La tenista podría reaparecer tras cuatro meses alejada de las pistas en la eliminatoria contra Polonia que cerrará la participación española en la Billie Jean King Cup "Garbiñe es una jugadora que lo ha conseguido absolutamente todo, la mejor jugadora española, por lo que se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera", afirmó la excampeona de Indian Wells

Paula Badosa podría reaparecer tras cuatro meses alejada de las pistas en la eliminatoria contra Polonia que cerrara la participación española en la Billie Jean King Cup que se celebra en Sevilla. Después de la eliminación ante Canadá, la tenista catalana espera regresar a la pista después de una larga baja provocada por una lesión en el torneo de Roma.

Badosa hablado sobre diferentes temas de la actualidad tenística en una entrevista concedida a 'El País', uno de ellos, el adiós parcial de Garbiñe Muguruza: "Lo de Garbiñe me da mucha pena porque para mí ha sido un referente. Me encantaba cómo jugaba y quería ser como ella. Realmente me gustaría que ella estuviera aquí con nosotras porque creo que podríamos hacer cualquier cosa con un equipo así, pero las cosas son como son. Veo que está muy feliz y divirtiéndose. algo que no sucedió cuando ella jugó. Al final es una jugadora que lo ha conseguido absolutamente todo, la mejor jugadora española junto con Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, por lo que se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera".

En esa misma entrevista, Badosa habló sobre la polémica que generó una respuesta que dio sobre el catalán que la puso en el ojo del huracán. La tenista concedió una entrevista en la que le preguntaron cuántos idiomas hablaba. “Español, catalán (bueno, el catalán no es un idioma pero lo cuento) e inglés".

"El entrevistador me dijo que el catalán no contaba como un idioma y yo tuve que expresarlo así. Siento mucho que la noticia se haya malinterpretado, porque es una cosa que me afecta y que está mal, así que pido disculpas por esta mala interpretación", concretó en una entrevista a Rac1.

Esta explicación apenas valió, ya que siguió recibiendo críticas: "Lo pasé tan mal que tardé un año en volver a casa, y para mí eso ha sido durísimo. Lo pasé muy mal, muy cerca de esos años en los que tuve tantos problemas. Me han caído muchísimos palos, y creo que en Catalunya hay demasiada tensión. Me da un poquito de pena. La gente es un poco radical y creo que están muy sensibles con ese tema, así que lo puedo llegar a entender. Pude cometer un error, pero soy humana. Me he dedicado siempre al deporte, así que se me puede escapar un detalle así; soy realista, no lo sé todo. Nací en Estados Unidos, toda mi familia es catalana y represento a España. Entonces, mentalmente me siento ciudadana del mundo. Me encanta conocer culturas y países, y soy muy abierta porque me han educado así. Cuando juego por España me emociono y se me pone la piel de gallina, me encanta jugar por mi gente, y mi gente es España, pero también lo es Catalunya. Yo en mi casa hablo catalán y mi familia es catalana, me he criado ahí, mis apellidos son de ahí… Y cuando pienso en el concepto de casa, es Begur; al final, tengo una mezcla y aunque sea ciudadana del mundo, mi corazón siempre va a estar en Girona. ¡Ah! ¡Y hablo catalán!", matizó la excampeona de Indian Wells.