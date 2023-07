Alcaraz no es suficiente para el debut de España en la Copa Hopman

El tenista de El Palmar ganó su duelo de individuales, pero Masarova no pudo ante Mertens y ambos cayeron en el dobles España se jugará el pase a la final de la Copa Hopman ante Croacia; si gana 3-0 estará en la final, pero si ganara 2-1 habría que tirar de calculadoras

España tendrá que esperar a la eliminatoria ante Croacia para meterse en la gran final de la Copa Hopman. La dupla española, formada por Masarova y Alcaraz, no pudo con la belga compuesta por Mertens y Goffin y terminó cayendo 2-1. La belga puso el 1-0 (7-6, 2-6 y 10-5) en el primer duelo, el de El Palmar empató con sufrimiento (6-4, 4-6 y 8-10), y en el dobles, que desempataba la contienda, la pareja belga fue infinitamente superior (6-3 y 6-1). Ahora, España se la jugará ante Croacia. Ganando 3-0 estará en la final, pero si la serie se la llevara por un ajustado 2-1, habría que tirar de calculadora. Los dobles es la gran asignatura pendiente, sobre todo de Alcaraz.

El protagonista de la jornada fue sin duda, el murciano, que llegaba a este torneo con la necesidad de ganar su partido tras la derrota de su compañera Masarova. Sin tiempo para aclimatarse a la superfície ni para bajarse del trono de Wimbledon, Alcaraz tuvo que sudar tinta para llevarse su duelo ante Goffin. El belga aún no se cree cómo perdió el partido. Y es que tuvo al de El Palmar contra las cuerdas durante casi todas las fases del encuentro, pero el murciano está hecho de otra pasta.

Un hueso duro de roer

Solo él podía ganar este partido. Inició bien el español el duelo, pareciendo mostrar un camino más plácido de lo que finalmente terminó siendo. Pero el belga, omnipresente durante casi todo el partido y mostrando un juego mucho más sólido de lo que su ranking dictamina, tardó poco en llevar el ritmo. Tras romperse mútuamente los servicios, Goffin cogió la directa, se aprovechó del 'cansancio' de Alcaraz y lo llevó de lado a lado. El de El Palmar tenía golpes ganadores, pero también acumulaba un sinfín de errores, sobre todo en la dejada y el globo. La pérdida de servicio en el 4-3 terminó de matar el primer set.

Lo corría todo Alcaraz, pero no le era suficiente. Demasiado precipitado. Y el segundo set no empezó precisamente bien. Goffin inició con un 'break', pero en el juego de 'breaks' el vencedor iba a ser otro. A partir del quinto juego, ni el belga ni Alcaraz supieron cerrar sus servicios y en el intercambio de golpes, por nivel, solo el de El Palmar podía salir campeón. Sacó su sonrisa a pasear, cambió los gestos de 'no, no y no' por las sonrisas y, pese a no jugar ni mucho menos su mejor partido, terminó saliendo vencedor del segundo set rompiendo el servicio de Goffin en el último juego.

Tras empatar el duelo y llevarlo al 'super tie break', tocaba remar. Más incluso de lo que ya había hecho hasta el momento. Inició el set con un 4-0 en contra, pero lo llevó al 4-4 en un santiamén. 5-4, 5-5, 6-5, 6-6... Hasta que Alcaraz decidió que, llegados a este punto, tocaba ya no fallar y que lo hiciera Goffin, que apenas había errado. Servicio y mini rotura y punto para España, que se jugaba el 2-1 en el dobles.

Lo peleó Masarova

Se lo jugaba porque Masarova no pudo ante Mertens. Llegaba la belga siendo superior a la cita, pero la española luchó el punto hasta el final. Mertens se llevó el primer set por un ajustadísimo 7-6 después de que Masarova empatara dos breaks en contra. En el segundo set, la española cogió ritmo de crucero y lo finiquitó por un contundente 2-6, pero nada pudo hacer en el tercero. Mertens puso un contundente 5-1 nada más empezar, Masarova lo recortó hasta el 6-5, pero la belga metió una marcha más y terminó cerrando por 10-5.

Los dobles fueron, sin duda, el duelo con menos color. Más compenetrada la pareja belga y con mayor decisión en los puntos definitivos, Mertens y Goffin fueron tremendamente superiores y en una hora mataron el duelo.

Ahora España se medirá mañana sábado a Croacia. Vekic - Masarova abrirán la serie, Coric y Alcaraz la seguirán y acabarán con el duelo de dobles mixtos. Recordemos que España, Croacia y Bélgica luchan por un puesto en la gran final, a la que solo llegan los primeros de los dos grupos.