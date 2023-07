Jaime, hermano de Alcaraz, apunta a estrella: "Tiene mejor revés"

El jovencísimo jugador murciano apunta maneras con sus apenas doce años de edad Su padre incluso afirma que el pequeño de los Alcaraz maneja mejor el golpe de revés

El fenómeno Alcaraz solo ha hecho más que empezar. Todo el mundo del tenis respira asombrado ante las hazañas que está llevando a cabo Carlitos en sus primeros años como profesional. Con solo 20 años, el murciano ya tiene en su palmarés un Wimbledon y un US Open. No obstante, parece que no será el único Alcaraz que la puede 'romper' en el futuro.

Su nombre es Jaime, tiene doce años de edad y es el hermano de Carlos, actual número 1 del mundo. Todos pudimos verlo en las gradas del All England Club siguiendo orgulloso los partidos apasionantes de Carlitos y vibrando con todos los puntos que se disputaban en la pista central de Wimbledon.

Todos los que le han visto y forman parte del entorno de la familia Alcaraz, admiten que Carlos podría ser solo el primero del linaje de la familia. De hecho, su padre en una entrevista para murciaplaza.com, desveló alguno de los puntos fuertes de Jaime en el tenis.

“Maneja mejor el revés de lo que lo hacía Carlos a su edad, aunque de derecha no es tan habilidoso”, afirma con rotundidad el padre. Esto teniendo en cuenta que el número uno presume de uno de los mejores golpes de revés de la ATP junto con Novak Djokovic, es un gran halago.

Además, en la entrevista se atreve incluso a comparar a los dos hermanos en cuanto a golpes y mentalidad. “Jaime también va a hacerlo muy bien pues tiene nivel para el tenis, pero es diferente a Carlos. No tiene tanta variedad de golpes como la que tenía él a su edad y no ganará tanto de joven", reconoció.

En este sentido, admite que Carlos era 'otro nivel' a su edad. "Carlitos iba con un par de ellos de adelanto y vencía a rivales mayores que él. Jaime también es potente, tiene pegada y es agresivo y un buen competidor”, finalizó. En cualquier caso, habrá que estar atentos a como evoluciona el juego de Jaime, y si es capaz en un futuro, de 'asaltar' la ATP.