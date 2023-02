La televisión pública de Países Bajos coloca la bandera franquista en una noticia de Eurovisión

La página web de la televisión neerlandesa confundió la bandera española con la preconstitucional

Este martes comenzó la cuenta atrás para Eurovisión 2023 con la celebración del sorteo para establecer las semifinales en las que actuarán cada uno de los países participantes. Una información que recogió la televisión pública de Países Bajos en su página web, donde se incluyó una imagen que no tardó en hacerse viral entre los eurofans españoles.

El artículo en cuestión estaba acompañado de una imagen con las banderas de los países que componen el Big Five junto a la de Ucrania, que este año también tiene un pase asegurado en la final tras alzarse con la victoria en 2022.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el sorprendente error que cometió la televisión neerlandesa al confundir la bandera española con la franquista. Tras percatarse del fallo, los encargados de la web no tardaron en eliminar la imagen y sustituirla por la correcta.

Here‘s another look at the results of tonight’s #Eurovision 2023 Allocation Draw!



Which Semi is your favourite in? 👀 pic.twitter.com/0ymsjxajpZ