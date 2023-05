La sorprendente confesión de una cordobesa en 'First Dates': "Yo soy de romper camas"

Este lunes el programa ha juntado a Carmen y Miguel Ángel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Carmen (38 años) y Miguel Ángel (43). La cordobesa ha dejado muy claro que su objetivo es encontrar un hombre con el que tenga buenas relaciones sexuales: "Yo he roto tres camas ya. Si me viene un hombre que no me viene con pasión, a mi me aburre".

El soltero, que es cantante, ha pedido a Carlos que le llame Cristian, ya que es su nombre artístico. Nada más presentarse ha explicado que hace unos años le comparaban con Chayanne. Cuando Carmen ha visto a su cita ha tenido muy buena impresión: "Muy sensual, tiene una chispa erótica que me ha despertado y me ha puesto las cosillas revolucionadas".

Durante la cita, han dejado ver la química que ha surgido entre ambos, y en un momento, el soltero le ha preguntado si se acordaba de su nombre, a lo que ella ha respondido que no, y él también ha comentado que tampoco se acordaba: "Hemos tenido tanta química que se me ha ido", decía Carmen.

Los dos se han mostrado con ganas de ir más allá y han confesado que en varias ocasiones se han puesto "cachondos". En un momento dado, han salido a bailar, y la química sexual se ha disparado: "Me he puesto malo", ha dicho Cristian. "Me he excitado mucho con el baile. Eres muy erótico", la he comentado la soltera, añadiendo también, que ella rompe camas: "Yo soy de romper camas, yo el salto del tigre".

En la decisión final, ambos han comentado que quieren tener una segunda cita. Han tenido mucha tensión sexual, mucha química, y no han querido perder la oportunidad de conocerse más allá.