Lérica y Jorge González, los favoritos del jurado de RTVE que seleccionó los temas del Benidorm Fest 2024

'Astronauta' de Lérica y 'Caliente' de Jorge González fueron las canciones mejor valoradas por el comité que seleccionó los temas del Benidorm Fest 2024. Así lo ha desvelado TVE después de una petición al portal de transparencia realizada por el portal Público.

El dúo andaluz fue el mejor clasificado de esta primera criba con más 186 puntos, 25 más que el cantante madrileño, que obtuvo la segunda posición (161). Miss Cafeína con 'Bla bla bla' (141) y Dellacruz con 'Un beso de la mañana' (136) ocuparon el tercer y cuarto puesto, mientras que Nebulossa, los ganadores de la tercera edición del certamen de TVE, lograron la quinta posición con los 120 puntos que obtuvo 'Zorra'.

María Peláe con 'Remitente' (106), Sofía Coll con 'Here to stay' (97), Mantra con 'Me vas a ver' (97), Noan con 'Te echo de -' (88) y Roger Padrós con 'El tempos' (88) completaron el top 10 de este filtro en la mecánica del Benidorm Fest 2024.

Angy Fernández (82), Marlena (79), Almácor (75), st. Pedro (74), Yoli Saa (67) y Quique Niza (67) completaron los últimos lugares de la clasificación del comité interno que eligió a los participantes del Benidorm Fest.

Ángela Carrasco, la reserva del Benidorm Fest 2024 que acabó como su jurado

La petición realizada al portal de transparencia también ha mostrado la lista de los participantes suplentes del Benidorm Fest 2024, entre los que destaca el nombre de Ángela Carrasco. La que fue jurado profesional en las galas del certamen musical de TVE presentó la canción 'Él y yo', logrando el cuarto puesto de reserva con 59 puntos.

Verónica Torres lideró la lista de suplentes con 'Fugaz', canción que logró 65 puntos entre el comité interno de TVE. Ondina con 'Me estás mirando' (62), Reyko con 'Run with you' (60), La Beba con 'No me fucking importa' (57) y Veintiuno con 'Telenovela' (57) completaron las 6 plazas de reserva.