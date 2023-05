La hija de Ginés Corregüela revela el motivo del viaje con su madre a 'Supervivientes 2023'

La hija de Ginés Corregüela decidió no recibir a su padre en el plató tras la expulsión Miriam ha aparecido en 'Sálvame' tras unas semanas lejos de la pequeña pantalla

Ginés Corregüela fue expulsado de 'Supervivientes 2023', pero no ha sido motivo suficiente para que la historia familiar que se ha vivido durante el programa llegue a su fin. Ahora, tras unas semanas sin aparecer en la pequeña pantalla, su hija Miriam ha aparecido en 'Sálvame' con la intención de cerrar el culebrón familiar.

La hija de Ginés Corregüela decidió no recibir a su padre en el plató tras la expulsión. La participación de su padre en 'Supervivientes' ha generado grandes tensiones entre Miriam y él, llegando al punto de que todavía no se han visto en persona. Esta posición le ha supuesto a Miriam ser el objeto de las críticas, algo con lo que no está de acuerdo.

Visiblemente enfadada, aparecía en el programa de Telecinco para dejar claro su posición. "Cuando he ido a defenderlo a plató fue porque me puso como primera defensora. Y es lo que hice, defenderlo en lo que pude. Que sea muy feliz, yo lo voy a ser con mi pareja y no quiero que se metan más en mi vida como ya lo han ido haciendo ni que se metan con mi madre" cerraba tajantemente.

Una situación entre Ginés y Miriam que se encuentra lejos de solucionarse, tal y como apunta ella. "Estoy dolida por lo que he vivido y sé que rectificar es de sabios, pero lo que ha ido haciendo y sembrando hacia mi madre para mí ha sido mucho más doloroso que lo que ha hecho conmigo", añadía.