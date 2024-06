Las redes sentencian el cambio de look de Sofía Suescun: "No me gusta nada"

Sofía Suescun fue durante muchos años una de las colaboradoras más conocidas de Telecinco. La pamplonesa ganó 'Gran Hermano 16' y 'Supervivientes 2018', convirtiéndose para muchos en la reina de los realities.

Todo cambió cuando fue vetada de Mediaset en 2021. Sin embargo, hace unos días sorprendió a todos reapareciendo en Telecinco, con su visita a su pareja, Kiko Jiménez, que está concursando en 'Supervivientes', además de anunciar que es la nueva participante confirmada de 'Supervivientes All Stars'.

La hija de Maite Galdeano se está preparando tanto físicamente como mentalmente para hacer frente a esta nueva aventura, y para ello está entrenando día tras día y ha decidido hacerse un cambio de look.

Sofía se ha despedido de su pelo largo y ha optado por un corte bob. La influencer ha querido conocer la opinión de sus seguidores y ha publicado un vídeo de su antes y después: "Os presento a Sofía Cleopatra. Quiero saber vuestra opinión ya".

La mayoría de comentarios reflejan que no ha gustado nada su cambio de look: "Pareces Charlie de la fábrica de chocolate", "No me gusta nada, le quedaba mucho mejor el pelo largo", "Para actuar en la peli de Mario Bros como champiñón, sí" o "Ahora aparentas mayor que tu madre".

Sin embargo, no todo han sido críticas negativas, y es que varios seguidores han asegurado que le queda muy bien el cambio: "La que es guapa, está con todo", "Estás guapísima" o "A esa carita todo lo queda bien".