Edu Aguirre deja en el aire la continuidad de Benzema: "No lo tengo claro"

El colaborador de El Chiringuito enciende todas las alarmas "Algo ha pasado", deja caer sobre Benzema

La continuidad de Benzema en el Real Madrid podría estar en el aire tal y cómo ha dejado caer Edu Aguirre en El Chiringuito de Jugones. Un debate que se ha puesto encima de la mesa después de que Josep Pedrerol recordase unas palabras de su colaborador: "tú, Edu, ya lanzabas el otro día el mensaje de que no puedes asegurar que Benzema continuase. Esto es una confirmación de lo que ya dijiste la semana pasada".

En ese momento, Edu Aguirre recogió el testigo y decidió explicarse: "no lo veo claro. Desde noviembre no veo claro que Benzema siga en el Madrid. Con ciertas opiniones e informaciones, feeling y sensaciones... No tengo 100% seguro que Benzema vaya a seguir, y estamos a falta de que acabe su contrato, que quedan solo cuatro meses".

Josep Pedrerol cortó al colaborador para señalar que el Real Madrid se pondría a trabajar ahora en los contratos de sus jugadores, una vez la fiebre por el Mundial de Qatar 2022 ha desaparecido, pero Edu seguía en sus trece: "sí, pero cuando le preguntas a Modric públicamente, te dice que quiere retirarse en el Real Madrid. Siempre ha dicho eso. Y Benzema me recuerda un poco... No sé, a Cristiano contigo [a Pedrerol], antes de la final de Liverpool. Y algo ha pasado de lo que no somos conscientes".