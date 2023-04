David Bustamante ha desvelado en 'El Hormiguero' uno de sus miedos: "Me provoca terror"

El cantante cántabro ha dado detalles sobre la segunda temporada del musical 'Ghost' David Bustamante ha comentado que próximamente lanzará un nuevo perfume

David Bustamante ha visitado este martes el plató de 'El Hormiguero' tras hacerlo más de 15 veces a lo largo de su vida. El cantante cántabro ha dado detalles sobre la segunda temporada del musical 'Ghost' que vuelve a Madrid desde el 21 de abril hasta el 28 de mayo.

Además, Bustamante ha explicado que tiene más proyectos: "Prácticamente tengo el nuevo disco ya compuesto, y dentro de poco empezaremos a grabar y sacaré música nueva, que tengo muchas ganas". Además, ha desvelado que próximamente lanzará un nuevo perfume.Pablo Motos le preguntó sobre sus fobias y le dijo que le da miedo el mar. El cántabro ha admitido que "la oscuridad me provoca terror". También ha explicado que cuando el mar está oscuro, o cuando no ve el fondo le da mucho pavor.

David ha explicado que tiene una casa encima del mar y que disfruta "si estoy encima de una tabla. Si me caigo, no me da tiempo ni a mojarme", ha asegurado. El presentador le ha preguntado a qué se debe ese miedo, y el cántabro ha mencionado una película: " 'Tiburón' hizo mucho daño". Ha comentado que si se cae, oye la banda sonora del largometraje.

Bustamante ha reconocido que cuando ha perdido la tabla ha tenido "hasta pesadillas". Además, ha explicado que lo pasa mal cuando su hija se cae de la tabla, y que le dice: "Daniela, o aprendes a ir arriba o no vamos a tierra firme. No me hagas salvarte más veces".