Alfonso "el dandi" de First Dates que recibe a su cita bailando

Alfonso y Fina han tenido una cita que no ha logrado pasar de lo meramente cordial Él quería a una mujer más delgada y más atractiva, unos comentarios que no han gustado a nadie

Alfonso ha ido a First Dates lleno de vida. El soltero ya entrado en años se ha definido como un "dandi" al viejo estilo. Allí ha provocado las risas y la sorpresa de todos, incluida la de Carlos Sobera. Ha esperado a su cita bailando y no ha dudado en decir que “todo el mundo me mira porque un señor de mi edad se mueve más que un garbanzo en la boca de un abuelo”. Acto seguido ha llegado Fina, su soltera, y a partir de aquí el baile se ha acabado, y las risas.

Alfonso no le ha parecido nada atractiva, puesto que él quería a una mujer más guapa y con menos peso, según decía, el quería alguien con un peso máximo de 55 kilos "y esta mujer pesa muchísimo más". Han sido unos comentarios que han enervado a los telespectadores en las redes sociales, y con razón. Después de esto, la cita ha seguido dentro de los límites cordiales.

Una vez terminada la cena, la verdad es que los dos solteros no tenían nada en común. A Fina él tampoco le ha parecido atractivo, y él no ha dudado en decir lo que pensaba de ella. Así que nada, calabazas mutuas. Otra vez será.