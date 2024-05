El comunicado de UEFA sobre la sentencia de la Superliga

Después del fallo emitido por la Justicia española sobre la creación de la Superliga, en la que se reconoce que UEFA y FIFA abusaron de su posición dominante, la UEFA ha emitido un comunicado comentando su posición.

El máximo organismo del fútbol europeo recuerda que "la jueza ha confirmado que existe un sistema de autorización previa para otras competiciones de terceros". Además, UEFA subraya que "el fallo reconoce los beneficios de estas normas y que no afectan a la versión actual de las normas de autorización, aprobadas en junio de 2022".

También señala que el juzgado "no ha aprobado la Superliga", considerada un "proyecto abandonado", y que no es posible desarrollar competiciones sin autorización. La UEFA no espera que la Justicia se pronuncie sobre ningún proyecto abstracto, y añade que "se tomará su tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si es necesario adoptar nuevas medidas".

Javier Tebas, además de LaLiga, también se ha pronunciado sobre el fallo, en una línea similar a la posición de la UEFA, recordando que no avala la creación de la Superliga y que la considera un proyecto abandonado.

Comunicado de la UEFA sobre la sentencia de hoy del Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid en el caso de la Superliga Europea

"La UEFA toma nota de la sentencia dictada hoy por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid.

En particular, la UEFA se complace en observar que la jueza ha confirmado la validez de la existencia de un sistema de autorización previa para que las competiciones de terceros sean aprobadas conforme a las normas de autorización de la UEFA y ha reconocido los indudables beneficios de dichas normas para el sistema deportivo del fútbol. El juzgado también ha confirmado que la versión actual de las normas de autorización de la UEFA (aprobadas en junio de 2022) no se ve afectada por la sentencia de hoy.

Además, el juzgado no ha dado luz verde ni ha aprobado proyectos como la Superliga. De hecho, la jueza ha afirmado que el proyecto de la Superliga está abandonado desde hace tiempo y que no cabe esperar que se pronuncie sobre ningún proyecto abstracto. En resumen, la sentencia no otorga a terceros el derecho a desarrollar competiciones sin autorización y no se refiere a ningún proyecto futuro ni a ninguna versión modificada de un proyecto existente.

En cualquier caso, la UEFA se tomará su tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si es necesario adoptar nuevas medidas".