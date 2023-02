Con pulsómetro y oxímetro: así es el smartwatch por menos de 35 euros

Este reloj inteligente tiene un 33% de descuento y tiene una pantalla de 1,69 pulgadas

Los relojes inteligentes se han convertido en un dispositivo más que nos acompaña en nuestro día a día: ya no son un capricho de los más techies de la casa o un objeto de deseo de los amantes de lo último.

Y es que, gracias a los smartwatches podemos saber en todo momento cuántos pasos hemos dado, las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, el nivel de oxígeno en sangre e incluso el estrés sufrido.

Sin embargo, aunque algunos puedan creer que se tratan de productos fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos, hay modelos de todos los precios y con funcionalidad que poco o nada tienen que envidiar a los más famosos del mercado, desde Samsung a Apple.

Es el caso de este smartwatch de la marca FeipuQu, que con un 33% de descuento, está disponible por 33,99 euros en Amazon. Es un reloj inteligente con una pantalla grande y nítida de 1,69 pulgadas.

Está protegido con zinc y el vidrio está compuesto por materiales de altísima calidad, lo que garantiza una durabilidad en el tiempo.

El R3 es un smartwatch que está equipado con las últimas funciones disponibles para un monitoreo exhaustivo de la salud: pulsómetro, termómetro, oxímetro… e incluso con una función específica para las mujeres (ciclo menstrual). Eso sí, no faltan características propias de este tipo de dispositivos, como la calculadora de pasos o calorías.

Compatible con todos teléfonos móviles

Este reloj inteligente es compatible con la mayoría de los móviles. Se necesita un sistema operativo Android 6.0 o superior o iOS.9.0. Y es que, gracias a su sistema Bluetooth, se puede consultar en todo momento cualquiera de los datos de nuestra salud en el dispositivo móvil.

Y a la inversa, a través del smartwatch se puede realizar o descolgar llamadas, cambiar canciones en Spotify o Amazon Music, o contestar en WhatsApp o correos electrónicos.

Está equipado con una batería de litio de 230 mAh, el tiempo de trabajo de este reloj es de 4 a 5 días y el tiempo de espera es de 10 días. Las baterías de litio son más reutilizables y tienen una vida útil más prolongada.

"Precio calidad-precio increíble"

Los usuarios que ya han probado este reloj inteligente dicen de él que es fácil de usar, ideal para hacer deporte y con una muy buena batería. "Llevo pocos días con él. Antes tuve otros tres smartwatch y éste es el más completo. Soy persona sedentaria y doy valor a las funciones de salud. Es en verdad una tranquilidad llevar la función de temperatura, y más en estos días de otoño-invierno con tanto resfriado", explica un usuario.

"Y este reloj cumple a la perfección con estas funciones y con otras que me han encantado. He estado usando este reloj durante 1 semana, llegó con un 70% de batería y lo puse a cargar al 100%. La conectividad con la app súper sencilla y muy intuitiva, el temporizador me ha resultado súper útil para cuando estoy cocinando, los mensajes se leen genial y dando un toque a la pantalla se pueden leer enteros", resalta otra internauta.