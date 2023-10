Vinicius insultó al asistente de Gil Manzano

El brasileño le reiteró al colegiado que no le tocase -cuando en ningún momento lo hizo- antes de insultarle El delantero tuvo una actuación gris, pero volvió a generar tensiones con los aficionados culés mientras era sustituido

Vinicius no logró destacar en el clásico contra el Barça en el plano deportivo, pero volvió a serlo en el extradeportivo. El brasileño volvió a tener su dosis de protagonismo en el momento que fue sustituido: se marchó despacio, provocó a la grada culé e insulto al árbitro asistente antes de que Ancelotti le cogiese del brazo y le dirigiese al banquillo.

El técnico italiano sustituyó a Vinicius en el minuto 96 con el 1-2 en el marcador. El futbolista no se dio prisa en abandonar el terreno de juego y celebró el resultado desafiando a la grada con la lengua fuera y los puños en alto. El asistente de Gil Manzano, Ángel Nevado Rodríguez, le señaló el camino hacia el banquillo y este estalló contra él

"No me toques, no me toques. Que no me toque", dijo el brasileño, sin que el árbitro llegase a contactar con el futbolista en ningún momento de la acción, tal y como se ve en las imágenes facilitadas por DAZN. "No me toques, estás loco!", volvió a decir Vinicius antes de salir del rectángulo de juego.

Ancelotti, evitando que la polémica se incrementase, cogió al '7' del Real Madrid del brazo para acompañarlo hacia el banquillo del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc y poder dar entrada a Lucas Vázquez para los instantes finales del encuentro.

No es la primera vez que Vinicius emplea el término "loco" contra un colegiado y no recibe sanción por ello. El año pasado espetó este insulto en dos ocasiones: La primera vez fue a Cuadra Fernández contra el Sevilla y la siguiente, delante del colegiado Munuera Montera ante el Valladolid. En ambos casos el atacante blanco no recibió ninguna sanción y salió impune.