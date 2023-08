Kroos ya da la 'bienvenida' a Mbappé: "Las tortugas todavía no han llegado, pero llegarán"

El color de camiseta que vestirá Mbappé la próxima temporada sigue siendo una incertidumbre tras haber rechazado la nueva oferta de renovación del PSG El más reciente episodio del interminable 'culebrón' son unas declaraciones de Tony Kroos en el podcast de su hermano haciendo una referencia a las tortugas

El 'culebrón' de Mbappé no tiene freno. Las últimas informaciones confirman que el astro francés ha rechazado una nueva oferta de renovación del PSG que habría incluido una cláusula de rescisión de 200 millones de euros para el verano de 2024. Según Bruno Andrade, si Mbappé no renueva no jugará ni un minuto, de manera que, o se marcha al Real Madrid o tiene que renovar con los parisiens.

Ramón Álvarez de Mon: "No lo doy por fichado porque según mi información aún no hay acuerdo de salida de Mbappé con el PSG. Mi opinión, basada en lo que me transmiten, es que se va a hacer", ha señalado el periodista.

Sea certero o no, la opción más viable para el delantero si no quiere aceptar ninguna de las propuestas de renovación es fichar por el Madrid, ya que si no las acepta no jugará ni un minuto.

El último episodio del interminable 'culebrón' son unas declaraciones del centrocampista del Real Madrid, Tony Kroos, en el podcast que comparte con su hermano.

En este podcast, el alemán le contaba a su hermano que tiene un nuevo perro, pero también hace una referencia sobre unas supuestas tortugas, animal con el que se asocia a Mbappé.

"Tengo un nuevo perro. ¿Qué pasa con las tortugas? No me olvido de ellas, pero todavía no han llegado. Siguen en la planificación, un nuevo perro no significa que no vayan a llegar las tortugas. Eso está claro. Llegarán", dijo en tono bromista el 'ocho' del Madrid.