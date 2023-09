Esta es la justificación del VAR para validar el empate de Joselu

El videoarbitraje aseguró que "la mano de Djené habilita la posición de Joselu", que luego marcó El delantero hizo por jugar en fuera de juego antes de que el defensa tocara el balón con la mano, por lo que la infracción de Joselu es previa

La remontada del Real Madrid contra el Getafe podrá sumarse en la lista de finales épicos en el Santiago Bernabéu pero también en la de acciones polémicas que acaban a favor de los blancos. En este caso, el 1-1 que cimentó el volteo del duelo no debió subir al marcador.

Joselu aprovechó un balón suelto en el área tras unas manos de Djené que acabó en gol. Sin embargo, el delantero estaba en posición adelantada e hizo por jugar el balón antes de que el defensa hiciera su infracción, por lo que antes del penalti -que se habría señalado de no marcar Joselu- existía el órsai del punta blanco.

En su justificación de validar el gol, según la señal televisiva, el VAR aseguró que "la mano de Djené habilita la posición de Joselu", pero antes de esa infracción existió la de Joselu, por lo que el gol no debería haber subido al marcador.

Joselu, a lo suyo

Pese al gol polémico, Joselu aseguró tras el duelo sentirse "muy feliz de volver a vestir la camiseta de mi vida. Voy a darlo todo sean los minutos que sean. Hoy me he sentido muy bien, aunque he tenido poco tiempo para celebrarlo porque había que meter el segundo. Pero muy feliz porque ha servido para sumar tres puntos”, añadió.

“Yo le estaba diciendo al árbitro que por favor no me lo quitara. No entendíamos que se revisase al milímetro la jugada cuando antes había estado un minuto solo para revisar un penalti”, explicó sobre la revisión de su gol por parte del sistema de videoabitraje.

Además, desveló cómo vivió el momento de definir el lanzador del penalti de la primera parte que finalmente fue anulado por el colegiado a instancias del VAR. “Estábamos mirando quién lo iba a tirar. Al final han decidido que no era penalti y ya iremos viendo durante la temporada”, declaró.