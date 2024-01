Así fue la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al Real Madrid - Almería

Aprender de las derrotas: "Intento ser lo más objetivo posible. El primer patido de Liga lo hicimos mal, pero desde entonces, hemos mejorado. El partido de Copa , para mí, estuvo muy bien jugado. Hay algunas situaciones que nos han costado. No estuvimos atentos atrás, pero el equipo jugó muy bien al fútbol. Merecimos ganar como el Atlético no merecía perder el partido de la Supercopa. Salió cruz y en la Supercopa salió cara. Fueron dos partidos con un espectáculo extraordinario y me quedo muy contento con el partido del equipo.