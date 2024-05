Osasuna busca reactivarse ante un Betis que piensa en Europa

El Club Atlético Osasuna recibe al Real Betis con la necesidad de cortar las tres derrotas consecutivas que acumulan y que les han hecho caer en una crisis de la que esperan salir mañana sumando un resultado favorable, lo que también busca un rival sevillano, sin Isco ni Cédrick Bakambu, que sigue pensando en estar en Europa la próxima campaña.

El mal momento que atraviesa el cuadro navarro no llama al optimismo frente a un rival que lucha por entrar en Europa. La falta de objetivos ha precipitado un final liguero amargo, en lo que será la despedida de Jagoba Arrasate después de seis temporadas.

El optimismo ha decaído con las derrotas ante el Valencia, Rayo Vallecano y Granada. La imagen del equipo dista mucho de lo que hace un año se pudo ver sobre el césped. La afición no dejará solos a los suyos y apoyará desde el primer minuto a los mismos jugadores que hace un año firmaron la vuelta a Europa dieciséis años después.

“Veo a la gente con ánimo de reaccionar. Estoy pensando en que quedan cinco partidos y que tenemos que dar otra imagen, sacar más puntos y todo eso”, ha afirmado Arrasate en la rueda de prensa previa al choque.

Para este nuevo reto, el míster rojillo tendrá que ingeniárselas para solventar las bajas que sufre el equipo. Además de David García, Budimir, Barja y Aimar, Moi Gómez se unió esta semana con una lesión muscular que impide a su entrenador contar con una de sus piezas más importantes en la medular.

Arrasate se ha mostrado crítico y esperanzado con las cinco jornadas que restan: “Lo del otro día es una mancha muy gorda y me preocupa. Quiero pensar que quedan cinco partidos para terminar con mejores sensaciones. No porque yo no vaya a continuar, sino por el equipo, un poco por todo. Nosotros y la afición no nos los merecemos, se merece que demos nuestro máximo con nuestras limitaciones”.

Por delante, cinco partidos para recuperar el espíritu presente estas temporadas, comunión con la grada y un juego eléctrico que enganchó a pequeños y mayores. Quedan dos partidos en casa, antes de iniciar un verano anómalo con la llegada de un nuevo técnico que tendrá por delante un desafío de enorme valentía, reemplazar a uno de los mejores entrenadores de la historia rojilla.

El club anunció esta semana un homenaje para despedir a su entrenador como merece. Los socios y socias podrán dedicar unas líneas a Arrasate que el entrenador vasco recibirá en forma de libro una vez finalice la campaña.

Mirando a Europa

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a El Sadar tras el sabor agridulce que le dejó el empate de la pasada jornada ante el Sevilla (1-1) en el Benito Villamarín y con el mismo imperativo de sumar de tres para consolidar sus opciones de clasificarse para jugar en Europa la próxima temporada.

El Betis está clasificado en séptima posición, que da derecho a jugar la ronda previa de la Conference League, con 49 puntos, a dos de la Real Sociedad, aunque también seguido por los mismos puntos por el Valencia (47) y por cuatro por el Villarreal (45).

En esta situación, Pellegrini mantiene hasta el final de liga su máxima del partido a partido y, en el de Pamplona, tendrá las importantes bajas de Isco Alarcón sancionado por la tarjeta que vio ante el Sevilla, y también la ausencia por lesión del delantero con el que había contado en los últimos choques ligueros, el congoleño Cédrick Bakambu.

Para suplir la ausencia de Isco en el eje de su mediapunta, el técnico de Santiago recurrirá al francés Nabil Fekir, quien llevará la manija en la línea de tres por detrás del nueve con Pablo Fornals y Ayoze Pérez como principales opciones para completarla, con posibilidad igualmente para nombres como el marroquí Ez Abde o Rodri Sánchez.

Con el brasileño William José da Silva como único nueve puro por las lesiones de Bakambu y el argentino Chimy Ávila, Pellegrini tiene asimismo las opciones de hacer en su delantera combinaciones que ubiquen a Ayoze Pérez como futbolista más adelantado.

El equilibrio defensivo será misión de los dos mediocentros utilizados por el entrenador de Santiago en el derbi sevillano, el estadounidense Johnny Cardoso y el argentino Guido Rodríguez, aunque en esta posición también podría utilizar a Marc Roca y al portugués William Carvalho.

El resto del equipo podría ser el mismo que el chileno puso en liza ante el Sevilla, aunque en defensa podría introducir la variante de Aitor Ruibal por el senegalés Youssouf Sabaly en el lateral derecho al no estar aún disponible en esa posición Héctor Bellerín, quien vuelve a estar ausente por lesión.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Herrando, Mojica; Pablo Ibáñez, Iker Muñoz, Moncayola; Rubén García, Raúl García de Haro, Arnaiz.

Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Guido Rodríguez, Johnny Cardoso; Fornals, Fekir, Ayoze; William José.

Árbitro: Víctor García Verdura (C. Catalán)

Estadio: El Sadar.

Hora: 14:00 CET (12:00 GMT)