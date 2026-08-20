Los árbitros no darán explicaciones en el Bernabéu

Los árbitros han empezado a hablar en LaLiga. La nueva política impulsada por el estamento arbitral ha introducido esta temporada una novedad que durante años parecía difícil de imaginar: los colegiados pueden poner voz a sus decisiones y explicar ante las cámaras algunas de las acciones más relevantes de los partidos. En esta primera jornada ya se han podido escuchar las primeras intervenciones en las retransmisiones y el cambio irá a más a partir de la décima jornada.

Sin embargo, esta nueva ventana de transparencia no llegará de la misma manera a todos los estadios de Primera División. El Santiago Bernabéu queda fuera del nuevo escenario por las condiciones que el Real Madrid mantiene para las retransmisiones televisivas desde su estadio. El club blanco limita las conexiones de los operadores y esta situación impide que el protocolo pueda desarrollarse allí con normalidad.

El árbitro Javier Alberola Rojas durante un partido de liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Los árbitros hablarán donde se les requiera

La paradoja es evidente: cuando los aficionados de otros equipos puedan escuchar a los árbitros explicar sus decisiones antes y después de los encuentros, los madridistas no tendrán esa posibilidad en su propio estadio. Y no porque el CTA haya decidido apartar al Real Madrid del nuevo sistema, sino por las restricciones existentes en el Bernabéu.

El estamento arbitral sostiene que los colegiados hablarán allí donde sean requeridos y que no existe ninguna distinción entre clubes. La cuestión, por tanto, no está en una prohibición específica para el Real Madrid, sino en que los operadores necesitan poder realizar las conexiones correspondientes para que estas entrevistas tengan lugar.

A partir de la décima jornada, los árbitros podrán ser entrevistados tanto antes como después de los encuentros cuando los operadores de televisión lo soliciten a LaLiga. Además, podrán ser preguntados por las principales acciones que hayan ocurrido durante el partido. La medida supone un cambio respecto al habitual silencio de los colegiados y busca ofrecer mayor transparencia sobre sus decisiones. Ya en esta primera jornada se han podido escuchar las primeras intervenciones arbitrales en las retransmisiones.

Alejandro Hernández Hernández en un encuentro / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

El conflicto del Madrid deja al Bernabéu fuera

Sin embargo, el Bernabéu es la gran excepción práctica. Mientras el resto de estadios pueden acoger estas conexiones cuando sean solicitadas, las restricciones existentes en el feudo madridista impiden que el nuevo formato se desarrolle de la misma manera.

El club presidido por Florentino Pérez mantiene desde hace tiempo un enfrentamiento abierto con LaLiga y la RFEF, una situación que también afecta a las condiciones de las retransmisiones en el Santiago Bernabéu. El club blanco limita las conexiones de los operadores desde el estadio y solo permite que puedan realizarse pocos minutos antes del comienzo de los encuentros. Con este escenario, los árbitros quedan fuera del nuevo escaparate de transparencia en el Bernabéu.

No se trata de una decisión de los propios árbitros ni de un veto al Real Madrid. El estamento arbitral sostiene que sus colegiados hablarán cuando los operadores los requieran y que no se hace ninguna distinción entre estadios. Así, mientras en otros campos los espectadores podrán escuchar al colegiado explicar las acciones polémicas de un partido, en el Bernabéu seguirá existiendo una barrera derivada del conflicto institucional que mantiene el club blanco con los organismos del fútbol español.