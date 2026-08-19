Bordalás carga contra la Asociación de Árbitros: "Es un sindicato que han creado cuatro amigos"

José Bordalás, entrenador del Getafe, restó este miércoles importancia al comunicado de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), que condenó sus críticas de este fin de semana al arbitraje, y calificó a la organización como "un sindicato que han creado cuatro o cinco amigos".

"La verdad es que es un sindicato que han creado cuatro o cinco amigos, no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras de Francisco Soto, presidente del Comité de Árbitros, que dijo que las imágenes no aclaraban que fuese roja", declaró en rueda de prensa previa al encuentro de Conference League contra el Partizán.

Bordalás se refirió a la expulsión de Kiko Femenía durante la derrota del Getafe ante el Alavés (3-0). El colegiado Manuel Jesús Orellana mostró inicialmente tarjeta amarilla al jugador azulón, pero cambió su decisión por una roja después de revisar la acción en el monitor a instancias del VAR.

"A nosotros siempre nos han dicho que cuando no está claro, no se rectifica. Sin embargo, se rectificó la amarilla", lamentó. La AESAF condenó este martes "los términos y la sobreactuación" de Bordalás, después de que el técnico afirmara tras el encuentro que al Getafe no le "tratan de la misma manera", y consideró que sus declaraciones pretendían "culpabilizar al estamento arbitral" del resultado de su equipo.

"No es justo un comunicado tan contundente y señalándome de esa manera. Pero no le doy mayor importancia. Mañana yo hago un sindicato con varios entrenadores y me pongo a señalar también a otros", respondió. Además, el técnico del Getafe defendió que los árbitros deberían admitir sus equivocaciones del mismo modo que lo hacen los jugadores y los entrenadores.

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"Creo que no pasa nada por que se reconozcan los errores. Como entrenador reconozco mis errores, los jugadores también y los árbitros también podrían reconocer sus errores, que no pasa nada", manifestó. Bordalás cerró la polémica y aseguró que no está preocupado por las críticas de la asociación arbitral. "Respeto a todo el mundo y pido respeto también", concluyó.