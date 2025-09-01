El Madrid cree que todo sigue igual en el Comité de Árbitros

El Real Madrid considera LaLiga como una competición incómoda. Es un sentimiento que se respira, tanto en la grada como en el palco. Una de la frase más repetidas, sobre todo desde la televisión oficial del club, es la siguiente: "No se entiende que Modric se haya ido con más Champions (6) que Ligas (4)". Para el madridismo, que celebraba ante el Mallorca un pleno de victorias en las tres primeras jornadas, "este equipo tendrá que hacer el doble para ganar".

El audio del VAR

Contra el Mallorca, el Real Madrid vio cómo le anulaban tres goles: el primero, por milímetros, de Mbappé, en fuera de juego; el segundo, un órsay más claro del frances; el tercero, por mano de Güler al existir "cierta inmediatez", según el audio del VAR. Precisamente, la grabación de la conversación entre Sánchez Martínez, colegiado principal, y Pulido Santana, responsable del videoarbitraje, aumentó la controversia de las decisiones.

"Te recomiendo una revisión para que valores una potencial mano para poder anular el gol. En mi opinión, la mano existe y en la jugada hay cierta inmediatez”, dijo Pulido Santana. “Quiero ver en cortos la mano y me la dejas muy parada. Páramela en el punto de contacto. Perfecto, y ahora me la amplías y quiero valorar la inmediatez de la acción… La mano es accidental e inmediata, voy a anular el gol”, reflexionó Sánchez Martínez para justificar la decisión que tomó.

Con el reglamento en la mano, la acción está bien anulada, tal y como se comentaron los expertos arbitrales en las diferentes tertulias radiofónicas. Sin embargo, en Chamartín consideran que existe intencionalidad en ese "para poder anular el gol". Durante el encuentro también se produjeron acciones que podrían ir en contra del Real Madrid, pero que no se tuvieron en cuenta: una posible falta en el gol de Vinicius, un posible penalti de Militao y una mano en el área de Carreras.

Una reforma incompleta

El conflicto entre el Real Madrid y los árbitros viene de lejos. El punto culminante fue antes de la final de Copa, cuando De Burgos Bengoetxea rompió a llorar en su comparecencia con González Fuertes. Sin mencionar directamente al club blanco, este se dio por aludido y consideró que esta intervención había generado una situación de "animadversión". Tal fue el terremoto que se llegó a especular con su plantón a la final, que no se produjo tras la mediación de la RFEF.

Desde el órgano federativo se ha intentado que el Real Madrid participe en la reforma arbitral que se ha llevado a cabo en los últimos meses. La noticia más importante fue la 'decapitación' de Medina Cantalejo, quien dejó su puesto a la fuerza a Fran Soto, un hombre de confianza de Rafa Louzán y un perfil más técnico. A pesar de no querer formar parte de la comisión de clubes que trabajó en la reestructuración del estamento, la RFEF consiguió que se sentase a la mesa.

Chema Alonso, famoso hacker español, nuevo responsable de la IA en el CTA / Jugones

Igualmente, le abrió las puertas de Las Rozas cuando, por ejemplo, el club pidió la temporada pasada escuchar los audios del partido contra el Espanyol relativos a la polémica jugada entre Romero y Mbappé. El proceso de reforma concluyó con un nuevo cuadro de colaboradores entre los que se encontraba, inicialmente, Chema Alonso. Un conocido 'hacker' del cual trascendió su filiación madridista. No duró ni un mes, tras fichar por Cloudflare, compañía con la que LaLiga mantiene un frente abierto al considerar que hace es cómplice de las webs piratas que emiten fútbol.

La postura de Xabi Alonso

En el Real Madrid siguen sintiéndose agraviados por las decisiones arbitrales, algo que parte desde las propias designaciones, que ahora se dan un día antes. Desde la televisión oficial del club han seguido haciendo igualmente los vídeos denunciados por el colectivo arbitral. "También me ha sorprendido. Hay que mejorar, en el uso y el sobreuso. No se puede rearbitrar todo", opinaba Xabi Alonso, que ejerce de portavoz oficial del club, sobre el gol no anulado en Mendizorroza al Atlético.

Un tanto anotado por Giuliano Simeone en fuera de juego que obligó a cambiar, a última hora, al AVAR del Real Madrid - Mallorca: González Fuertes, uno de los protagonistas de la intervención previa a la final de Copa que causó un terremoto condensado en un duro comunicado del club frente a los colegiados. Desde el club siguen reclamando mayor transparencia en las decisiones y en las designaciones, de ahí la sensación de inmovilismo que condenan en el Bernabéu.